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Pitondan Kurtuluş

Tayland'da 64 yaşındaki kadın, 4 metrelik pitondan 2 saat sonra kurtarıldı.

18.09.2024 18:49
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Tayland'da bir kişinin, kendisini saran 4 metrelik pitondan yaklaşık 2 saatin sonunda kurtarıldığı bildirildi.

Bangkok Post'un haberine göre, ülkenin Samut Prakan eyaletinin Phra Samut Chedi bölgesinde bir kadın, evinde 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı.

Pitonun vücudunu sardığı 64 yaşındaki kadının yardım çağrılarını duyan komşuları olayı ihbar etti.

Yaklaşık 2 saat bekleyen kadın, kurtarma ekiplerinin çabasının ardından en az 20 kilogram ağırlığındaki pitondan kurtarıldı.

Kaynak: AA

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