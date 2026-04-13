Buffett ve Rothschild'in Kriz Stratejileriyle Piyasa Fırsatları

13.04.2026 17:50
İran ve ABD arasındaki ateşkes müzakerelerinin başarısızlığı sonrasında piyasalarda panik havası oluşabilir. Ancak uzmanlar, düşük işlem hacmine sahip varlıklar için alım fırsatlarını değerlendirmek gerektiğini vurguluyor. Yatırımcılar, panik dönemlerinde limit emir vererek düşük fiyatlardan hisse almak için harekete geçiyor.

İran ve ABD arasındaki ateşkes müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından piyasalarda panik havası oluşma ihtimali belirdi, ancak bu durum yatırımcılar için fırsatları değerlendirme zamanı olarak görülüyor. MarketWatch'un haberine göre, küçük ölçekli şirket hisselerine dikkat çekiliyor ve düşük işlem hacmine sahip varlıklar için talep listesi oluşturmanın kritik olduğu vurgulanıyor. Cesur yatırımcılar, ABD borsalarında sert düşüş ihtimaline karşı harekete geçerek düşük fiyatlardan limit emirleri veriyor.

Siyaset dünyasından Rahm Emanuel'in 'Bir krizin boşa gitmesine asla izin vermeyin' sözü finans dünyasında geçerliliğini korurken, Warren Buffett 'Başkaları korktuğunda açgözlü olun' diyerek panik anlarında alım yapma stratejisini özetliyor. Benzer şekilde, Baron Rothschild hisse almak için en uygun zamanın 'sokakların kana bulandığı' anlar olduğunu ifade ediyor. Limit emirleri, panik dönemlerinde yatırımcıların en büyük destekçisi olarak öne çıkıyor; bu yöntem risksiz bir doğaya sahip ve hisse fiyatı düşmezse kayıp olmuyor.

Piyasa tarihinde ani şoklar sırasında kelepir fiyatlar yakalanma olasılığı yüksekken, panik anlarında düşük fiyattan alım için Amerikan borsalarındaki kapalı uçlu fonlar avantajlı görülüyor. Bu fonlar, ETF'lerin aksine yeni hisse ihraç etmemeleri ve düşük işlem hacimleri nedeniyle fiyatların sert hareket etmesine yol açabiliyor, böylece hisse fiyatları fonun gerçek değerinin altında kalabiliyor. Yatırımcılar, hisse fiyatını fonun gerçek değeriyle karşılaştırarak indirimli alım fırsatlarını değerlendirebiliyor.

Elbette bu stratejilerin kesin kazanç sağlayacağına dair bir garanti yok ve piyasada panik yaşanacağı kesin değil. Yatırımcıların odaklanması gereken asıl nokta, tahmin yürütmek değil, her türlü senaryoya hazırlıklı olarak güçlü kalmaktır, çünkü en iyi strateji daima hazırlıklı olmaktır.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Finans, Güncel, Emir, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
