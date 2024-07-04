PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde çarşı yangınları çıkartarak istikrarsızlık ve korku ortamı oluşturmayı planlıyor - Son Dakika
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PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde çarşı yangınları çıkartarak istikrarsızlık ve korku ortamı oluşturmayı planlıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki uzmanlar, PKK'nın son dönemde çıkardığı çarşı yangınlarıyla bölgede istikrarsızlık ve korku ortamı oluşturarak IKBY'nin kalkınmasını hedef aldığını belirtiyor. PKK'nın bu terör saldırılarıyla yüzlerce iş yeri yanarken, büyük bir maddi kayıp da meydana geliyor. Araştırmacılar, PKK'nın bölgedeki istikrarı bozmak ve kalkınmayı engellemek amacıyla varlığını dayatmaya çalıştığını ifade ediyor.

04.07.2024 14:03
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) uzmanlar, son dönemde Erbil ve Duhok'un yanı sıra Kerkük'te çarşı yangınları çıkartan terör örgütü PKK mensuplarının, IKBY'nin kalkınmasını hedef alarak, istikrarsızlık ve korku ortamı oluşturmayı planladığını belirtiyor.

Bölgede daha önce IKBY güvenlik güçleri ile halkı defalarca hedef alan terör örgütünün son saldırıları ise bölge ekonomisini hedef alıyor.

PKK'lı teröristlerin Irak'ta son zamanlarda çıkardığı çarşı yangınlarıyla yüzlerce iş yeri yanarken, büyük bir maddi kayıp da meydana geldi.

"Terör örgütü PKK, kendi varlığını bölgeye dayatmak istiyor"

Araştırmacı-yazar Cemal Abdulla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY hükümetinin Türkiye ile iyi ilişkileri olduğunu, bu nedenle terör örgütü PKK'nın Erbil'de istikrarın devam etmesini istemediğini söyledi.

Abdulla, terör örgütü PKK'nın geçmişte köy, hastane ve okul yaktığını, öğretmenleri öldürdüğünü ve kadınları kaçırdığını belirterek, "Bu terörist saldırı ile çarşıları yakarak halkı genel bir korkuya maruz bırakmıştır. Bu da terörizmdir. Sivil halk burada rızkını arıyor, hangi amaç için halkı işsiz bırakıyorsunuz?" diye konuştu.

IKBY'nin istikrarının PKK'nın işine gelmediğini belirten Abdulla, "Terör örgütü PKK, kendi varlığını bölgeye dayatmak istiyor. Suriye'ye bakın, kendini dayattığı yerlerde halk korku ve panik içinde kaçıyor." ifadelerini kullandı.

"PKK ile KYB arasındaki ilişkiler çok üst düzeye taşınmış durumda." diyen Abdullah,"KYB, yangınların failleri ile hiçbir bağlantılarının kalmadığını iddia ediyor. Bu açıklamayı neden birkaç ay önce yapmadılar?" dedi.

"PKK, IKBY'nin kalkınmasını baltalamayı hedefliyor"

Gazeteci-yazar Serbaz Salih de terör örgütü PKK'nın bölgede alanı daraldığı için bu tür terör eylemleri yapabileceğini belirterek, "PKK, IKBY hükümeti için sorunlar çıkarıyor. Bu saldırılar ile halkı hükümete karşı kışkırtmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Çarşı yangınlarının yaşandığı süreçte IKBY hükümetinin üzerinde ağır bir ekonomik baskı olduğunu vurgulayan Salih, terör örgütünün saldırılarının bu sorunları daha da derinleştirmeyi amaçladığı yorumunda bulundu.

Salih, terör örgütünün bölgedeki terör eylemlerine ilişkin şunları söyledi:

"PKK, (yangın çıkartmak için) özellikle (Erbil'deki) Kayseri Çarşısı'nı seçti. Çünkü tarihi önemi büyük ve daha fazla ses çıkaracak bir yer. PKK'nın amaçlarından birisi IKBY'deki istikrarın yok edilmesidir. PKK'nın terör saldırıları güvenlik sorunları çıkarmaya ve yabancıların kalamayacağı bir atmosfer oluşturmaya dönüktür. PKK burada hem güvenlik krizi meydana getirmek istiyor hem de IKBY'nin kalkınmasını baltalamayı hedefliyor."

Kerkük, Erbil ve Duhok'taki yangınların arkasında terör örgütü PKK var

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri el- Musevi, 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu bildirmişti. Musevi, yakalananların ifadelerinde başka bölgelerde de yangın çıkarmayı planladıklarını itiraf ettiklerini aktarmıştı.

IKBY İçişleri Bakanlığı Divanı Genel Müdürü Hemin Mirani ise Kerkük, Erbil ve Duhok'ta meydana gelen yangınların faillerinin KYB'ye bağlı Anti Terör Servisi ile Peşmerge askeri birliğinde görevli kişiler olduklarını açıklamıştı.

Erbil'deki Kayseri Çarşısı esnafı, dükkanlarını yakan PKK'lı teröristler için idam istedikleri açıklarken, KYB Sözcüsü Sadi Ahmed Pire ise partisinin Irak'ta son zamanlarda çıkan yangınların failleri olarak tutuklanan terör örgütü PKK mensupları ile bir bağı olmadığını söylemişti.

Kaynak: AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

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