PKK/KCK\'ya Yönelik \'Gürz\' Operasyonlarında 709 Mağara ve Sığınak İmha Edildi

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsaldaki kış yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen 'Gürz' operasyonlarında 709 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılında bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlendiğimiz 'Gürz' operasyonlarında 709 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi. Bombalı eylemler için hazırlanan; 2 ton 100 kilogram kimyasal patlayıcı, 617 kilogram plastik patlayıcı, 97 kilogram TNT ile 194 adet mayın ve canlı bomba yeleği ele geçirildi. Saldırı için hazırlanan; 99 bin 936 adet muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek, 13 bin 657 adet ağır silah mühimmatı (bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı), 2 bin 252 adet el bombası, 63 adet roketatar, havan, bombaatar, uçaksavar, lav silahı, güdümlü füze ele geçirildi" dedi.

Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıktıklarını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan kararlılıkla mücadele etmek. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; il jandarma komutanlıklarınca 'Gürz' operasyonlarını her gün düzenlemeye devam ediyoruz. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha ediliyor. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.