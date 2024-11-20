Plan ve Bütçe Komisyonu\'ndaki Arbede... Abdullah Güler: "Sayın Özgür Özel\'den de Bu Konuyla İlgili Gerekli Adımı Bekliyorum"

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(TBMM) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde yaşanan gerginliğe ilişkin, "Burayı bir kabadayılıkla, kaba kuvvet kullanarak yapılacak çalışmayı engellemek, geciktirmek veya başka bir hale sokmak ülkemizin demokratik kurallarına uygun olmayan bir davranış olmuştur. Bu engellemenin bir daha yaşanmaması için içten bir temennide bulunuyorum. Sayın Özgür Özel'den de bu konuyla ilgili gerekli adımı bekliyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de açıklamalarda bulundu. 9. Yargı Paketi'nden çıkarılan ve kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen maddeye ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerini eleştiren Güler, "Eleştirinizi madde metniyle sunabilirsiniz, herkese ajanlık yaftası yapacaklar diye çok ucuz, komik ve gerçekle alakası olmayan bir ifadeyi kullanmazdınız. Çok üzüldüm, bir Genel Başkan'ın daha ciddi ifadelerle bir eleştiri sunmasını beklerdik" ifadelerini kullandı.

Güler, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında yaşanan gerginliğe ilişkin şunları söyledi:

"İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, komisyon salonuna girerken bir engellemeyle karşılaştı. Arbede yaşandı ve hiç arzu etmediğimiz görüntüler ortaya çıktı. Burada seçilen milletvekillerimiz kendi seçmenine yönelik aziz milletimizin beklentilerini karşılayacak şekilde çalışmayı, her türlü öneriyi varsa eleştiriyi her zeminde yapma sorumluluğu içindedir. Özgürce, fikirlerimizde ayrışmalar olmasına rağmen bunun müzakere edileceği ve dinleneceği yer Meclisimizdeki komisyonlar ve Genel Kurul'dur. Siz burayı bir kabadayılıkla, kaba kuvvet kullanarak burada yapılacak çalışmayı engellemek, geciktirmek veya başka bir hale sokmak ülkemizin demokratik kurallarına uygun olmayan bir davranış olmuştur. Bu engellemenin bir daha yaşanmaması için içten bir temennide bulunuyorum. Sayın Özgür Özel'den de bu konuyla ilgili gerekli adımı bekliyorum."

"Bu cümleleri duyunca hayretler içinde kaldım"

Özgür Özel'in grup toplantısında 'etki ajanlığına' ilişkin sözlerine Güler, şu şekilde yanıt verdi:

"Bizim kanun teklifimiz casusluk suçundan bahsediyor fakat Özgür Özel şöyle ifadelerde bulundu; 'gazeteci ajan, televizyoncu ajan, öğrenci ajan, siyasetçi ajan, her muhalif ajan'. Bu cümleleri duyunca hayretler içinde kaldım. Acaba Özgür Özel'e neyi okuttular? Bizim teklifimizde, 'Bu bölümde düzenlenen suçları oluşturmamak kaydıyla devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararlarına bir devlet ya da organizasyonun talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında 3-7 yıl arası hapis cezası verilir'. Nerede yazıyor gazeteci ajan, muhalifler ajan? Müthiş bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Kamuoyu ilk defa bir Genel Başkanın ağzından kanun teklifinin dışında bambaşka şeyler ifade ediyor.

Eleştirinizi madde metniyle sunabilirsiniz, herkese ajanlık yaftası yapacaklar diye çok ucuz, komik ve gerçekle alakası olmayan bir ifadeyi kullanmazdınız. Çok üzüldüm, bir Genel Başkanın daha ciddi ifadelerle bir eleştiri sunmasını beklerdik."

"Bunun söylenen sözlerle hiçbir ilgisi yok"

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin gerçekleştirdiği kılıçlı yemine ilişkin ise Güler şunları söyledi.

"Kara Harp Okulu'nda korsan yemin merasimi hakkında da çok enteresan sözler söylemiş. Bu korsan yemin törenini düzenleyen teğmenlerin kılıç çekerek 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dedikleri için haklarında disiplin soruşturması yapıldığını iddia ediyor. Burada olayların esasına baktığımızda teğmenlerin bazılarının öncesinde komutanlar tarafından uyarıldıkları, izin almaya çalıştıkları ve 'emre itaatsizlik' nedeniyle disiplin işlemi yapıldığını Milli Savunma Bakanlığımız açıkladı. Bunun söylenen sözlerle hiçbir ilgisi yok. İlgili teğmenlerin savunmaları alınacak, bu eylem disiplin kurumu tarafından değerlendirilecek ona göre de bir karar verilecek. Verilecek karar idari yargının denetimine tabii. Olmayan bir şey varmış gibi göstererek bu konuda hassasiyet gösterdiğini iddia etmeyi ucuz bir siyaset olarak görüyorum. Çünkü Sayın Özel, 19 Ağustos 2023'te Muğla'da bir röportajda, 'En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun vardır'. Ne değişti de şimdi korsan bir yemin törenine böyle yaklaşmak zorunda kalıyor?

Şunu da sormak lazım; teğmenlerimizi bu kadar düşünen Sayın Özel, gözbebeğimiz TSK'ya yönelik birkaç yıl önce kimyasal silah kullanıyor iftirası atan Türk Tabipler Birliği Başkanı'na kişiye şükran ve takdirlerini nasıl sunuyordu? Bunu da izah ederlerse memnun oluruz."

"Belediyeler 5-6 milyar TL'ye konser veriyor"

CHP'li belediyelerin SGK borçlarına ilişkin ise Güler, şunları söyledi:

"'Bu borçlar AKP döneminde oluşan borçlar' demişti. Resmi kayıtlara bakıyoruz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat 2019'daki SGK'ya borcu 200 milyon TL. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Şubat 2019'daki borcu 70 milyon TL. Sonra CHP'li belediyeler geldi. ABB'nin güncel borcu 8,3 milyar TL'ye yükseldi. Tam 41 kat artmış. İBB'de ise borç 5,9 milyar TL'ye çıkarak 85 kat artmış. SGK'ya eylül itibarıyla 8,3 milyar TL borcu olan ABB, 5-6 milyar TL'ye konser veriyor bir kısmı da pandemi döneminde. İBB de böyle. Bunun da gerçeği yansıtmadığını görüyoruz. Bunun üstünü örtmek için de 2019 öncesi borç varmış gibi bir algı yönetimine girişti.

Bir de Özgür Özel, 'SGK, arsalarımızı almıyor' iddiasında bulundu. Biz geçen sene bir kanun çıkarttık buna göre kamu hizmetlerine ayrılmış hacizli araziler devralınmamış ve satış kabiliyeti olan arsalar devralınmış. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, ekim ayında 1 milyar 65 milyon TL'lik satış kabiliyeti olan arsayı devretmiş, SGK İl Müdürlüğü de kabul etmiş ve borcu bu şekliyle ödemeler sağlanmış. Mevzuata uygun öneride bulunduğunuzda bunu SGK hiçbir parti ayrımı yapmadan kabul ediyor. Siz mevzuata uygun olmayan üzerinde yüzlerce haciz olan veya kamu hizmetine tahsis edilmiş özel donatı alanında kalan bir araziyi SGK'ya vermeye çalışırsanız bu kapsam içerisinde kabul edilmez.

"Tüm Meclis'imizi töhmet altında bırakacak ifadeler"

CHP Grup Başkanvekili'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söylediği "Sayın Bakan siz meclis odalarını dinliyorsunuz, telefonları dinliyorsunuz. Kesin dinliyorsunuz" sözlerine ilişkin ise Güler, "Tüm Meclisimizi töhmet altında bırakacak böyle ucuz ifadeleri, delilsiz, belgesiz iddiaları kırk defa düşünerek söylemek gerekir" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde yaşanan gerginliğe ilişkin, "Burayı bir kabadayılıkla, kaba kuvvet kullanarak yapılacak çalışmayı engellemek, geciktirmek veya başka bir hale sokmak ülkemizin demokratik kurallarına uygun olmayan bir davranış olmuştur. Bu engellemenin bir daha yaşanmaması için içten bir temennide bulunuyorum. Sayın Özgür Özel'den de bu konuyla ilgili gerekli adımı bekliyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de açıklamalarda bulundu. 9. Yargı Paketi'nden çıkarılan ve kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen maddeye ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerini eleştiren Güler, "Eleştirinizi madde metniyle sunabilirsiniz, herkese ajanlık yaftası yapacaklar diye çok ucuz, komik ve gerçekle alakası olmayan bir ifadeyi kullanmazdınız. Çok üzüldüm, bir Genel Başkan'ın daha ciddi ifadelerle bir eleştiri sunmasını beklerdik" ifadelerini kullandı.

Güler, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında yaşanan gerginliğe ilişkin şunları söyledi:

"İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, komisyon salonuna girerken bir engellemeyle karşılaştı. Arbede yaşandı ve hiç arzu etmediğimiz görüntüler ortaya çıktı. Burada seçilen milletvekillerimiz kendi seçmenine yönelik aziz milletimizin beklentilerini karşılayacak şekilde çalışmayı, her türlü öneriyi varsa eleştiriyi her zeminde yapma sorumluluğu içindedir. Özgürce, fikirlerimizde ayrışmalar olmasına rağmen bunun müzakere edileceği ve dinleneceği yer Meclisimizdeki komisyonlar ve Genel Kurul'dur. Siz burayı bir kabadayılıkla, kaba kuvvet kullanarak burada yapılacak çalışmayı engellemek, geciktirmek veya başka bir hale sokmak ülkemizin demokratik kurallarına uygun olmayan bir davranış olmuştur. Bu engellemenin bir daha yaşanmaması için içten bir temennide bulunuyorum. Sayın Özgür Özel'den de bu konuyla ilgili gerekli adımı bekliyorum."

"Bu cümleleri duyunca hayretler içinde kaldım"

Özgür Özel'in grup toplantısında 'etki ajanlığına' ilişkin sözlerine Güler, şu şekilde yanıt verdi:

"Bizim kanun teklifimiz casusluk suçundan bahsediyor fakat Özgür Özel şöyle ifadelerde bulundu; 'gazeteci ajan, televizyoncu ajan, öğrenci ajan, siyasetçi ajan, her muhalif ajan'. Bu cümleleri duyunca hayretler içinde kaldım. Acaba Özgür Özel'e neyi okuttular? Bizim teklifimizde, 'Bu bölümde düzenlenen suçları oluşturmamak kaydıyla devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararlarına bir devlet ya da organizasyonun talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında 3-7 yıl arası hapis cezası verilir'. Nerede yazıyor gazeteci ajan, muhalifler ajan? Müthiş bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Kamuoyu ilk defa bir Genel Başkanın ağzından kanun teklifinin dışında bambaşka şeyler ifade ediyor.

Eleştirinizi madde metniyle sunabilirsiniz, herkese ajanlık yaftası yapacaklar diye çok ucuz, komik ve gerçekle alakası olmayan bir ifadeyi kullanmazdınız. Çok üzüldüm, bir Genel Başkanın daha ciddi ifadelerle bir eleştiri sunmasını beklerdik."

"Bunun söylenen sözlerle hiçbir ilgisi yok"

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin gerçekleştirdiği kılıçlı yemine ilişkin ise Güler şunları söyledi.

"Kara Harp Okulu'nda korsan yemin merasimi hakkında da çok enteresan sözler söylemiş. Bu korsan yemin törenini düzenleyen teğmenlerin kılıç çekerek 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dedikleri için haklarında disiplin soruşturması yapıldığını iddia ediyor. Burada olayların esasına baktığımızda teğmenlerin bazılarının öncesinde komutanlar tarafından uyarıldıkları, izin almaya çalıştıkları ve 'emre itaatsizlik' nedeniyle disiplin işlemi yapıldığını Milli Savunma Bakanlığımız açıkladı. Bunun söylenen sözlerle hiçbir ilgisi yok. İlgili teğmenlerin savunmaları alınacak, bu eylem disiplin kurumu tarafından değerlendirilecek ona göre de bir karar verilecek. Verilecek karar idari yargının denetimine tabii. Olmayan bir şey varmış gibi göstererek bu konuda hassasiyet gösterdiğini iddia etmeyi ucuz bir siyaset olarak görüyorum. Çünkü Sayın Özel, 19 Ağustos 2023'te Muğla'da bir röportajda, 'En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun vardır'. Ne değişti de şimdi korsan bir yemin törenine böyle yaklaşmak zorunda kalıyor?

Şunu da sormak lazım; teğmenlerimizi bu kadar düşünen Sayın Özel, gözbebeğimiz TSK'ya yönelik birkaç yıl önce kimyasal silah kullanıyor iftirası atan Türk Tabipler Birliği Başkanı'na kişiye şükran ve takdirlerini nasıl sunuyordu? Bunu da izah ederlerse memnun oluruz."

"Belediyeler 5-6 milyar TL'ye konser veriyor"

CHP'li belediyelerin SGK borçlarına ilişkin ise Güler, şunları söyledi:

"'Bu borçlar AKP döneminde oluşan borçlar' demişti. Resmi kayıtlara bakıyoruz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat 2019'daki SGK'ya borcu 200 milyon TL. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Şubat 2019'daki borcu 70 milyon TL. Sonra CHP'li belediyeler geldi. ABB'nin güncel borcu 8,3 milyar TL'ye yükseldi. Tam 41 kat artmış. İBB'de ise borç 5,9 milyar TL'ye çıkarak 85 kat artmış. SGK'ya eylül itibarıyla 8,3 milyar TL borcu olan ABB, 5-6 milyar TL'ye konser veriyor bir kısmı da pandemi döneminde. İBB de böyle. Bunun da gerçeği yansıtmadığını görüyoruz. Bunun üstünü örtmek için de 2019 öncesi borç varmış gibi bir algı yönetimine girişti.

Bir de Özgür Özel, 'SGK, arsalarımızı almıyor' iddiasında bulundu. Biz geçen sene bir kanun çıkarttık buna göre kamu hizmetlerine ayrılmış hacizli araziler devralınmamış ve satış kabiliyeti olan arsalar devralınmış. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, ekim ayında 1 milyar 65 milyon TL'lik satış kabiliyeti olan arsayı devretmiş, SGK İl Müdürlüğü de kabul etmiş ve borcu bu şekliyle ödemeler sağlanmış. Mevzuata uygun öneride bulunduğunuzda bunu SGK hiçbir parti ayrımı yapmadan kabul ediyor. Siz mevzuata uygun olmayan üzerinde yüzlerce haciz olan veya kamu hizmetine tahsis edilmiş özel donatı alanında kalan bir araziyi SGK'ya vermeye çalışırsanız bu kapsam içerisinde kabul edilmez.

"Tüm Meclis'imizi töhmet altında bırakacak ifadeler"

CHP Grup Başkanvekili'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söylediği "Sayın Bakan siz meclis odalarını dinliyorsunuz, telefonları dinliyorsunuz. Kesin dinliyorsunuz" sözlerine ilişkin ise Güler, "Tüm Meclisimizi töhmet altında bırakacak böyle ucuz ifadeleri, delilsiz, belgesiz iddiaları kırk defa düşünerek söylemek gerekir" dedi.