Polatlı'da "Gaziler Günü" kutlandı - Son Dakika
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Polatlı'da "Gaziler Günü" kutlandı

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Polatlı\'da "Gaziler Günü" kutlandı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde Gaziler Günü ve Sakarya Zaferi'nin 105. yılı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Gaziler Günü ve Sakarya Zaferi'nin 105. yılı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

İnler Mahallesi'ndeki Gazitepe Anıtı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, törendeki konuşmasında, Sakarya Meydan Muharebesi'ne ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek, "Milletleri ayakta tutan milli ruh ve heyecandır. Bu ruh ayakta olduğu müddetçe geleceğimiz hep aydınlık olacaktır. Gaziler Günü'nü her yıl Atatürk'ün gazi olduğu bu tepede kutlamak istiyoruz." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" sözünü bu topraklarda söylediğini belirtti.

Gordion Vakfı Başkanı Kadim Koç ise Gazitepe'nin tarihi önemine değinerek, "Sakarya Zaferi'nin ardından TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşallik" rütbesi ve "Gazi" ünvanı verilmiştir. Gazilerimizi bu anlamlı yerde buluşturmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Konya, İstanbul ve Kocaeli'den gelen gazilerin de yer aldığı program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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