Polatlı'da İlk Buğday Bin Liradan Satıldı - Son Dakika
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Polatlı'da İlk Buğday Bin Liradan Satıldı

24.06.2026 13:25
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Polatlı'da hasadın ilk buğdayı kg'ı 1000 TL'den satıldı, diğer ürünler 14.75 TL'den işlem gördü.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bu yılın hasat döneminin ilk buğdayının kilogramı bin liradan satıldı.

Yeniköseler Mahallesi'nde çiftçilik yapan Zalif Çınar'ın Polatlı Ticaret Borsasına getirdiği sezonun ilk ürününün kilogramı açık artırmayla satıldı.

Kıraç ve nadas arazide yetiştirilen "Esperia 3. Sınıf" cinsi buğdayın kilogramı sembolik olarak bin liradan satıldı.

Üreticinin diğer geriye kalan ürününün kilogramı ise 14 lira 75 kuruştan işlem gördü.

Hasat sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Türkoğlu, Zalif Çınar'a çeyrek altın hediye etti.

Üretici Zalif Çınar, 40 dekarlık kıraç araziden 13 ton buğday aldığını, dekar başına ortalama 325 kilogram verim elde ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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