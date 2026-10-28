Polatlı\'da kavşakta iki araç çarpıştı, 2\'si ağır 5 kişi yaralandı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde 2 aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki Borsa Işıklar Kavşağı'nda meydana geldi. Gülnaz E. yönetimindeki 06 N 8928 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Duranettin O. Yönetimindeki 06 FJK 135 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücü Gülnaz E. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammed Onur E., Sinem E., Yağmur E. ve Feyza Nur E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Gülnaz E. ile Muhammed Onur E. Bilkent Şehir Hastanes'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.