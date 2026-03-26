Polatlı'da Motosiklet Kazası: 15 Yıla Kadar Hapis İstemli Yargılama Başladı

26.03.2026 13:50
Hilalnur Tüzün'ün ölümüne neden olan kazada sürücü Doğukan Ç. tutuksuz yargılanıyor. Ailesi adalet peşinde.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde kavşakta Hilalnur Tüzün'ün (17) kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin diğer sürücü Doğukan Ç.'nin (26) 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anne Gülhanım Tüzün, bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan sürücünün tutuksuz yargılanmasına itiraz ettiklerini söyleyerek, "Bayramda herkes evladına sarıldı, ben kızımın taşına sarıldım. Adalete güveniyorum" dedi.

Polatlı'da geçen yıl 6 Ağustos'ta; Hilalnur Tüzün'ün kullandığı 06 FEY 898 plakalı motosiklet, Doğukan Ç. yönetimindeki 06 CRL 309 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Hilalnur Tüzün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, motosiklette bulunan arkadaşı H.B. yaralı kurtuldu. Gözaltına alınan Doğukan Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Savcılık soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Doğukan Ç. 'Kavşaklarda dönüş önceliğine uymama' kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu bulundu. Soruşturma sonunda Doğukan Ç. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' ve 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'ÇARPMAMAK İÇİN FRENE BASTIM'

Polatlı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Doğukan Ç. hakim karşısına çıktı. Kazadan yaralı kurtulan H.B. ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Sanık Doğukan Ç. savunmasında, "Ben Polatlı'da bir kargo firmasında çalışıyorum. 30-40 kilometre hızla gidiyordum. Çok hızlı bir şekilde önüme geçti. Çarpmamak için frene bastım. Fakat benim arabamın sol farı ile motosikletin sol tarafı çarpıştı. Şahıslar savruldu. Ben hemen inip ambulansı aradım. Meydana gelen olaydan dolayı çok pişmanım. Beraatımı talep ederim" dedi.

Hilalnur'un ailesi ile H.B.'nin avukatı Zeynep Yıldız Tombul, sanığın tutuksuz yargılanmasına itiraz etti. Mahkeme heyeti, sanık hakkında adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'BAYRAMDA KIZIMIN TAŞINA SARILDIM'

Duruşma sonrası DHA'ya konuşan Hilalnur'un annesi Gülhanım Tüzün, sanığın tutuksuz yargılanmasına itiraz ettiklerini belirterek, "Allah kimsenin başına vermesin. Büyük bir acı. Kızım kaza yaptığı zaman kan içindeydi. Hiç konuşamaz haldeydi. Çocuğumu ondan sonra göremedim. Yoğun bakıma kaldırıldı. İkinci günü vefat etti. Benim canım yandı, benim yüreğim yandı, başka anneler yanmasın. Elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Adalet istiyorum, güveniyorum da. Çocuğumun kanı yerde kalmasın. Bayramda herkes evladına sarıldı, ben kızımın taşına sarıldım. Büyük bir acı. Rabb'im yaşatmasın. Sadece adalete güveniyorum, bir anne olarak benim sesimi duysunlar" dedi.

'TUTUKSUZ YARGILAMA KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'

Avukat Zeynep Yıldız Tombul ise dosyada belirtilen bilirkişi raporunda sanığın asli kusurlu olduğunu söyleyerek, "Ancak tutukluluk talebimiz reddedildi. Bu aşamada sanığın tutuksuz yargılanması, adli kontrol tedbirlerinin uygulanması hukuken ve vicdanen kabul edilebilir nitelikle bir karar değildir. Müvekkillerim adına hukukun öngördüğü tüm yasal yollara başvurarak adalet arayışımız devam edecek, süreci takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

