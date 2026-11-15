Polis memuru Gökhan Uluman, atletizmdeki başarılarıyla gururlandırıyor - Son Dakika
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Polis memuru Gökhan Uluman, atletizmdeki başarılarıyla gururlandırıyor

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Polis memuru Gökhan Uluman, atletizmdeki başarılarıyla gururlandırıyor
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- Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli Gökhan Uluman, yurt dışında katıldığı müsabakalarda 6 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı Gökhan Uluman: "Polisim ve gittiğimiz her ülkede bayrağımızı en iyi şekilde temsil edip, en iyi derecelerle dönmek tek amacım. Hem ülkemi hem de emniyet teşkilatını en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

Kastamonu'da görevli 37 yaşındaki polis memuru Gökhan Uluman, atletizmde elde ettiği başarılarla hem polis teşkilatını hem de ülkesini gururlandırıyor.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden 2015 yılında mezun olduktan sonra polislik sınavını kazanan Uluman, Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gördü.

Mesleğe 2016 yılında adım atan Uluman, çeşitli illerde görev yaptıktan sonra bu yıl Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi'ne tayin oldu.

Atletizme 2010 yılında Kastamonu Gençlik Spor Kulübü'nde başlayan Uluman, polis olduktan sonra da gönül verdiği atletizmle bağını koparmadı, yurt içinde ve yurt dışında birçok yarışmaya katıldı.

Daha önce görev yaptığı Mardin'de dahil olduğu Mardin Atletizm Spor Kulübü adına yarışlara katılan Uluman, Türkiye'de katıldığı organizasyonlarda 7 altın, 8 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Masterlar kategorisine 2023 yılında dahil olan Uluman, uluslararası müsabakalarda ise 6 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya elde etti.

Evli ve 2 çocuk babası Uluman, yeni başarılar kazanmak için haftanın 5 günü antrenman yapmayı ihmal etmiyor.

17 yıldır atletizmle iç içe bir yaşam sürüyor

Uluman, AA muhabirine, mesleğini yaparken bir yandan haftanın 3 günü pistte, 2 günü salonda çalıştığını, yarışmalara 10 branşta katıldığını söyledi.

Mesaisinin ardından zamanının büyük bölümünü sporla geçirdiğini belirten Uluman, "17 yıldır atletizme devam ediyorum. Polisim ve gittiğimiz her ülkede bayrağımızı en iyi şekilde temsil edip, en iyi derecelerle dönmek tek amacım. Hem ülkemi hem de emniyet teşkilatını en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Gittiğimiz müsabakalarda takım olarak birlikte ter döküyoruz. Aramızdaki uyum çok önemli." dedi.

Bu yıl Romanya'da düzenlenen Masterlar Balkan Şampiyonası M35 kategorisinde 13 senedir kırılmayan dekatlon Türkiye rekorunu kırdığını anlatan Uluman, "Zorlu bir yarış oldu benim için. Önümüzde kapalı salon yarışları var, Masterlar Balkan Salon Atletizm Şampiyonası. Şubat ya da mart ayında düzenlenecek. Oraya katılmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Bu süreçte ailesinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Uluman, kendisine destek veren Vali Meftun Dallı, Emniyet Müdürü Tamer Taş ile mesai arkadaşları ve ailesine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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