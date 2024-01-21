Polisin yürekleri ısıtan sokak köpeği nöbeti

Ayağı sakat olan köpek yolda ezilmesin diye başında nöbet tuttular

Koydukları duba ile köpeği araçlardan koruyup 45 dakika başında beklediler

ANTALYA - Antalya'da devriye halindeki trafik polisleri, yolun karşısına geçmeye çalışan ve yaralı olduğu anlaşılan sokak köpeğinin başından ayrılmadı. Köpeğin akan trafikte bir aracın altında ezilmemesi için başında nöbet tutan ve yola koydukları dubayla köpeği koruma altına alan iki trafik polisi, yaklaşık 45 dakika sonra köpeğin aksayarak da olsa yürüyerek ayrılmasıyla bölgeden ayrıldı.

Görenlerin içini ısıtan olay Çağlayan Mahallesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında yaşandı. Bölgede devriye görevi yapa trafik polisleri, yolun ortasında bir sokak köpeğini görünce araçların altında kalmaması için harekete geçti. Akan trafik arasındaki köpeği kenara alan polisler köpeğin yürümekte zorlandığını fark edince Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü görevlilerine haber verdi. Hayvan ambulansının gelmesi için bekleyen polisler, yolun kenarında kıpırdamadan yatan köpek için bir duba getirerek güvenliğini sağladı. Yaklaşık 45 dakika köpeğin başında bekleyip onunla ilgilenen polislerin köpeği kaldırıma çıkarma çabaları da sonuç vermedi. Yattığı yerde güvenliğini sağlayan ve bir yandan da akan trafiği yöneten polisler, köpeğin ayağa kalkıp yürümeye çalıştığını görünce tedavisinin yapılması için engel olmaya çalıştılar. Köpeğin önüne geçip durmasını sağlayan polisler, köpeğin bir süre sonra aksayarak da olsa yürüyebildiğini görünce gitmesine izin verdiler. Önce kaldırıma, oradan da çimlerin arasına giden köpek bir süre sonra gözden kayboldu.