Polisten Atike'ye Doğum Günü Sürprizi

09.04.2026 16:11
Nazilli'de polis ekipleri, engelli Atike Gür'ün doğum gününü sürpriz kutlama ile kutladı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri, Polis Haftası kapsamında zihinsel engelli Atike Gür'e (15) sürpriz yapıp, doğum gününü kutladı.

Arslanlı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Atike Gür'ün evine sirenlerle gelen trafik polisleri, getirdikleri pasta ile "İyi ki doğdun Atike" diyerek doğum gününü kutladı. Büyük mutluluk yaşayan Gür, başta İlçe Trafik Amiri Semih Kırbaş olmak üzere polis ekiplerine sarılarak, "Polisleri çok seviyorum, büyüyünce ben de polis olacağım" dedi. Evde yapılan kutlamanın ardından polis aracına binen Atike Gür, megafondan "Bugün benim doğum günüm, Polis Haftanız kutlu olsun" diyerek anons yaptı. Polis aracıyla Nazilli sokaklarında bir süre tur atan Atike'nin mutluluğu yüzüne yansıdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğum Günü, Nazilli, Güncel, Polis, Son Dakika

