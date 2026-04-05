Polisten Melik'e Doğum Günü Sürprizi
Polisten Melik'e Doğum Günü Sürprizi

Polisten Melik\'e Doğum Günü Sürprizi
05.04.2026 13:00
Down sendromlu Melik Gencer'in doğum günü, polis ekiplerinin sürpriziyle kutlandı.

ÇEKMEKÖY'de yaşayan down sendromlu Melik Gencer Sabuncu'nun (19) doğum günü, polis ekiplerinin sürpriziyle kutlandı. Oğlunun en büyük isteğini CİMER'e yazan baba Muhammet Sabuncu'nun başvurusu üzerine harekete geçen ekipler, Melik'e unutamayacağı bir doğum günü yaşattı.

Muhammet Sabuncu, 19 yaşına giren down sendromlu oğlu Melik Gencer Sabuncu'nun doğum günü için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu. Sabuncu'nun İstanbul Valiliği'ne hitaben yazdığı dilekçede, oğlunun polisleri çok sevdiğini ve doğum gününde polislerle bir araya gelmek istediğini belirterek destek talep ettiği öğrenildi. Başvurunun ardından Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Talebin Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'ne iletilmesi üzerine ekipler, 1 Nisan'da aileye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Polis ekipleri, beraberlerinde getirdikleri doğum günü pastasını Melik ile birlikte keserken, hayalini kurduğu polis üniformasını da hediye etti. Melik, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği sürpriz kutlama, aileye duygusal anlar yaşatırken, Melik'in doğum günü unutulmaz bir anıya dönüştü.

Kaynak: DHA

Doğum Günü, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisten Melik'e Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika

Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
Hasan Can Kaya nişanlandı Müstakbel gelin bakın kimmiş
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
SON DAKİKA: Polisten Melik'e Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
