Polonez İşçilerine Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Polonez İşçilerine Polis Müdahalesi

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Sendikaya üye oldukları için işten atılan Polonez işçilerinin eylemine polis müdahale etti.

16.09.2024 09:58
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(İSTANBUL)- Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan ve fabrika önünde 59 gündür eylem yapan Polonez işçilerine, polis müdahale etti. Müdahale sonrası Tek-Gıda-İş İl Sekreteri Furkan Seyhan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ters kelepçeyle gözaltına alındı.

İstanbul Çatalca'da Tek Gıda İş sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan Polonez işçilerinin eylemi sürüyor. Polonez fabrikasının önünde gerçekleştirilen grevin 59'uncu gününde polis, işçilerin karşısına kalkanlarla dikildi. Bunun üzerine işçiler de polislerin karşısında oturma eylemi yaptı. İşçilerden biri polislere, "Biz sizleri bunun için mi büyüttük? Siz bize bu muameleyi yapabilmeniz için mi Türkiye vatandaşı olduk, Türkiye Cumhuriyeti'nde oy kullandık? Nerede bizim devletimiz?" diyerek tepki gösterdi.

Bir süre sonra polisler, kalkanlarla işçileri araya alarak müdahale etti.

Müdahale sonrası Tek-Gıda-İş İl Sekreteri Furkan Seyhan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ters kelepçeyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Politika, İstanbul, Gözaltı, 3-sayfa, Seyhan, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonez İşçilerine Polis Müdahalesi - Son Dakika

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