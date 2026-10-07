Polonya, 2027-2031\'de sivil savunmaya 26,45 milyar dolar ayıracak

VARŞOVA, 7 Ekim (Xinhua) -- Polonya, 2027-2031 döneminde nüfusun korunması ve sivil savunma programına toplam 102,4 milyar Polonya zlotisi (26,45 milyar ABD doları) yatırım yapmayı planlıyor.

Polonya Başbakanı Donald Tusk salı günü yaptığı açıklamada, söz konusu programın koruyucu yapıları, kurtarma ekipman ve tesislerini, acil durum stoklarını, güvenli su ve enerji tedarikini ve iletişim güvenliğini kapsadığını söyledi.

Hükümet, 2025-2026 döneminde nüfusun korunmasına yaklaşık 34 milyar zloti (8,78 milyar dolar) ayırmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma nedeniyle Polonya da güvenlik endişeleri duymaya başladı. Hükümet, sığınakların inşasına ve modernizasyonuna hız verdi. Halka acil durumlara hazırlık rehberleri dağıtılırken hava saldırılarına ve diğer acil durumlara nasıl müdahale edileceğine ilişkin ülke çapında verilen eğitimler de genişletildi.