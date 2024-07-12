Polonya'da Maden Kazasında 1 Ölü, 17 Yaralı ve 78 Kişi Mahsur - Son Dakika
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Polonya'da Maden Kazasında 1 Ölü, 17 Yaralı ve 78 Kişi Mahsur

Polonya'nın Rydultowy maden ocağında meydana gelen kazada 1 madenci hayatını kaybetti, 17 madenci yaralandı. Kazada mahsur kalan 78 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma faaliyetleri, güvenlik koşullarının iyileşmesiyle gece boyunca sürdürülebilecek duruma gelmiştir.

12.07.2024 15:15
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Polonya'da dün bir madende meydana gelen; 1 madencinin öldüğü, 17 madencinin yaralandığı kazada mahsur kalan 78 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ülkenin güneyindeki Rydultowy maden ocağında, dün yerin altında meydana gelen 3,1 şiddetindeki sarsıntının ardından göçük meydana geldi.

Kazada 1 madenci hayatını kaybetti, 17 madenci yaralandı. Mahsur kalan 78 madenciyi arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Madeni işleten Polonya Kömür Madenciliği Grubu Sözcüsü Aleksandra Wysocka-Siembiga, Associated Press'e yaptığı açıklamada, yer altındaki güvenlik koşullarının, arama çalışmalarının gece boyunca devam etmesine olanak verecek şekilde iyileştiğini söyledi.

Kurtarma ekipleri, sarsıntının tekrarlaması tehlikesi ve madendeki yüksek metan gazı varlığı nedeniyle dün çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı.

Polonya Kömür Madenciliği Grubunun işlettiği maden sahalarında, bu yıl çok sayıda ölümcül kaza yaşanırken mayıstaki Myslowice-Wesola kömür ocağındaki göçükte 3 madenci ölmüş, nisanda da aynı madende bir madenci hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polonya'da Maden Kazasında 1 Ölü, 17 Yaralı ve 78 Kişi Mahsur - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya'da Maden Kazasında 1 Ölü, 17 Yaralı ve 78 Kişi Mahsur - Son Dakika
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