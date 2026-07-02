Polonya'da Şiddetli Fırtına 3 Bin Olay Yarattı - Son Dakika
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Polonya'da Şiddetli Fırtına 3 Bin Olay Yarattı

02.07.2026 16:34
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Rekor sıcaklıkların ardından Polonya'da etkili fırtına, 3 bin olaya ve büyük hasara yol açtı.

Polonya'da rekor seviyelere ulaşan sıcaklıkların ardından etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle itfaiye ekipleri, ülke genelinde yaklaşık 3 bin olaya müdahalede bulundu.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi ve yağışlar su baskınlarına yol açtı.

Polonya Devlet İtfaiye Teşkilatı, fırtına nedeniyle yoğun mesai yaparak ülke genelinde yaklaşık 3 bin olaya müdahale etti.

Polonya'nın büyük bölümünde şiddetli hava koşulları uyarıları yürürlükte kalırken, en fazla hasar güney ve doğu bölgelerinde meydana geldi.

Doğudaki Lubelskie bölgesinde en az 50 binanın çatısı zarar gördü, komşu Podkarpackie bölgesindeki Stalowa Wola kentinde bir apartmanın çatısının bir kısmının uçması sonucu bina sakinleri tahliye edildi.

Silezya bölgesinde de dolu yağışı ve vatandaşların "tayfun benzeri" olarak tanımladığı şiddetli hava olayları kaydedildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar, bazı araçlarda hasara ve yolların kapanmasına neden oldu.

Meteoroloji yetkilileri, bugünden itibaren hava koşullarının sakinleşmesinin beklendiğini, görülebilecek yeni fırtınaların ise daha çok ülkenin güneydoğusu ile güneydeki yüksek kesimlerle sınırlı kalacağını belirtti.

Yetkililer, ayrıca sıcak hava dalgasının sona erdiğini ve hava sıcaklıklarının ülkenin büyük bölümünde yeniden mevsim normallerine yaklaşacağını açıkladı.

Polonya'da hava sıcaklığı Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle 40,5 dereceye ulaşırken, 1921 yılında kaydedilen 40,2 derecelik sıcaklık rekoru 28 Haziran'da kırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polonya'da Şiddetli Fırtına 3 Bin Olay Yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya'da Şiddetli Fırtına 3 Bin Olay Yarattı - Son Dakika
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