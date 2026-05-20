Polonya'dan İsrail'e Tepki

Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını "büyük endişeyle" takip ettiklerini belirterek operasyona ilişkin acil açıklama beklediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası sularda seyrüsefer serbestisinin deniz hukukunun temel ilkelerinden biri olduğu ifade edildi.

Teknelerin yalnızca bayrak devletinin yetki ve yargısına tabi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu özgürlüğün diğer devletler tarafından kısıtlanamayacağı veya ihlal edilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Polonya Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'na katılan aktivistlere karşı İsrail ordusu tarafından düzenlenen eylemleri büyük bir endişeyle takip etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası insancıl hukuk kapsamında sivillere yönelik temel yardımların ulaştırılmasının engellenemeyeceği kaydedilen açıklamada, insani yardım taşıyan gemilerin özel koruma altında olduğu belirtildi.

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerden birinde bulunan Polonya vatandaşlarının gözaltına alındığına ilişkin haberlerden endişe duyulduğuna dikkat çekilerek Polonya vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasının ve haklarına tam olarak saygı gösterilmesinin beklendiği vurgulandı.

Yunanistan, Türkiye ve İsrail'deki Polonya temsilciliklerinin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, gerekli durumlarda Polonya vatandaşlarına destek sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Polonya, İsrail ordusunun uluslararası sularda yaptığı operasyonun tüm koşullarına ilişkin acil bir açıklama beklemektedir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Filistin ve özellikle Gazze'ye yönelik seyahat uyarısını yineledi.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.