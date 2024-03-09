Polonya Dışişleri Bakanı: NATO askerlerinin Ukrayna'da bulunması düşünülemez değil

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, NATO askerlerinin Ukrayna'da bulunmasının "düşünülemez" olmadığını ifade etti.
Polonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın NATO üyeliğinin 25. yılına ilişkin Parlamento'da konuşan Sikorski, Ukrayna'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sikorski, "NATO askerlerinin Ukrayna'da bulunması düşünülemez değil." ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen ay yaptığı benzer açıklamalarına da dikkati çeken Sikorski, "Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in korkmasıyla ilgili, bizim Putin'den korkmamızla ilgili değil." dedi.
Macron'un tepki çeken açıklamaları
Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti.
Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.
Macron'un bu sözleri üzerine Avrupalı siyasiler, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyeceğini bildiren açıklamalar yapmıştı.
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