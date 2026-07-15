Polonya Hava Savunması Rus Uçaklarını Önledi

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Rusya'ya ait 2 Su-30 savaş uçağının, Baltık Denizi üzerinde ülkesinin hava savunma sistemlerinin entegrasyon tatbikatlarını gözetlediğini, bunun üzerine Polonya ve İsveç savaş uçaklarının Rus uçaklarını önlediğini bildirdi.

Kosiniak-Kamysz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Baltık Denizi üzerinde bir kez daha Polonya'nın hava savunma sistemlerinin entegrasyon tatbikatlarını "agresif şekilde gözetlediğini" belirtti.

Kosiniak-Kamysz, bu nedenle Malbork Üssü'nde nöbet görevinde bulunan 2 Polonya savaş uçağının havalandırılarak Kaliningrad'dan kalkan 2 Su-30 savaş uçağını önlediğini ifade etti.

Rus savaş uçaklarının, Polonya hava sahasına yaklaşmadığını aktaran Kosiniak-Kamysz, Baltık Denizi üzerinde görev yapan İsveç'e ait 2 savaş uçağının da önlenen Rus uçaklarına refakat ettiğini kaydetti.

Kosiniak-Kamysz, Polonya savaş uçaklarının, 14 Temmuz'da da Baltık Denizi üzerinde ülkesinin deniz sınırına yaklaşan Rusya'ya ait "İl-20" tipi keşif uçağını önlediğini açıklamıştı.