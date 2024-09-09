Polonya'nın Siber Saldırı İddiası

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Polonya Dijitalleşme Bakanı Krzysztof Gawkowsk, 2024'ün ilk yarısında Rusya ve Belarus destekli gruplar tarafından 400 binden fazla siber saldırıya uğradıklarını öne sürdü.

Gawkowski, basına yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus destekli grupların bilgi sızdırmak ve şantaj yapmak amacıyla Polonya'nın devlet kurumlarında çalışan kişilerin bilgilerine erişmeye çalıştığını söyledi.

Rus ve Belarus destekli gruplar tarafından devlet kurumlarını hedef alan günde 1000'e yakın siber saldırı aldıklarını iddia eden Gawkowski, bu saldırıları başarılı bir şekilde önlediklerini dile getirdi.

Geçen yıl 370 bin siber saldırı aldıklarını aktaran Gawkowski, 2024'ün ilk yarısında ise 400 binden fazla siber saldırı girişimiyle karşılaştıklarını ifade etti.

Gawkowski, hükümetin siber güvenliği arttırmak için yeni yasalar üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.