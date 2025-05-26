(AYDIN) - "Okul Öğrencilerinin Grup Hareketliliği" projesi kapsamında ilçeye gelen Polonyalı öğrenciler, Kuşadası Belediyesi'ni ziyaret etti.

Erasmus artı KA121-SCH Okul Eğitimi Akreditasyon Programı kapsamında yürütülen "Okul Öğrencilerinin Grup Hareketliliği" projesi çerçevesinde, Polonya'nın Rybnik kentinden gelen öğrenci ve öğretmenler, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ayşegül Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Kuşadası Bilim ve Sanat Merkezi'nin konuğu olarak kente gelen öğrencilere ziyaretlerinde Kuşadası Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Bircan Bektaş, Okul Aile Birliği Başkanı Halil Yüce ve proje yürütücüsü Berna Yıldırım eşlik etti.

Genç yaşta farklı kültürlerle tanışmanın önemine dikkati çeken Belediye Başkan Vekili Ayşegül Dağlı, Kuşadası'nın eğitim alanında yapılacak uluslararası iş birliklerine büyük değer verdiğini dile getirdi. Dağlı, Polonyalı öğretmen ve öğrencilere Belediye Başkanı Ömer Günel adına çeşitli hediyeler takdim etti.

Kuşadası'nı çok sevdiklerini belirten Polonyalı öğrenci ve öğretmenler de misafirperverlikleri için Günel ve Dağlı'ya teşekkürlerini iletti.