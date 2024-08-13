Pompei Antik Kenti'nde 2 Kişinin Kalıntıları Bulundu - Son Dakika
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Pompei Antik Kenti'nde 2 Kişinin Kalıntıları Bulundu

İtalya'daki antik kent Pompei'de yapılan kazılarda, Vezüv Yanardağı'nın büyük patlamasında ölen 2 kişinin kalıntıları tespit edildi. Kazı çalışmaları sırasında bir erkek ve bir kadına ait kalıntılar bulundu. Kadının yanında mücevherlerle dolu bir yatakta bulunduğu belirtildi. Pompei Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları devam ediyor.

13.08.2024 12:07
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İtalya'daki antik kent Pompei'de yapılan kazılarda, milattan sonra (MS) 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada öldüğü belirlenen 2 kişinin kalıntıları tespit edildi.

İtalyan basınının, "E-Journal"ın kazı çalışmaları hakkında yayımladığı makaleye dayandırdığı haberinde, Pompei Antik Kenti'nde 79 yılındaki Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlama sırasında yatak odasına sığınan bir erkek ve bir de kadına ait kalıntılar bulunduğu belirtildi.

Haberde, kadının, altın, gümüş ve bronz sikkelerden oluşan küçük bir hazine ile altın ve inci küpeler de dahil olmak üzere mücevherlerin olduğu bir yatakta yatarken bulunduğu kaydedildi.

Bu kalıntılar, kazılarda ortaya çıkarılan en son arkeolojik buluntular arasına eklendi.

MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada lav ve küllerin altında kalan Pompei Antik Kenti'nde arkeologların kazı çalışmaları devam ediyor. Arkeologlar, dönem dönem önemli keşifler yaparken, büyük patlamada ölenlerin kalıntılarını da çıkarıyor.

Napoli yakınlarındaki antik Pompei kenti, turistlerin İtalya'da en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Kaynak: AA

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