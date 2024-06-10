Portekiz'de AP Seçimlerini Sosyalist Parti Kazandı - Son Dakika
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Portekiz'de AP Seçimlerini Sosyalist Parti Kazandı

Portekiz\'de AP Seçimlerini Sosyalist Parti Kazandı

Portekiz'de yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ana muhalefetteki Sosyalist Parti (PS) birinci oldu. Resmi sonuçlara göre PS yüzde 32,4 oy oranıyla birinci çıkarken, azınlık hükümetiyle iktidarda olan Demokratik İttifak (AD) yüzde 31,95 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Aşırı sağcı Chega ve liberal görüşlü Liberal Girişim (IL) ise AP'ye parlamenter gönderdi.

10.06.2024 00:45
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Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Portekiz ayağını, mevcut durumda ana muhalefetteki Sosyalist Parti (PS) kazandı.

Portekiz İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre PS yüzde 32,4, azınlık hükümetiyle iktidarda olan merkez sağ görüşlü Demokratik İttifak (AD) yüzde 31,95, aşırı sağcı Chega yüzde 9,89, liberal görüşlü Liberal Girişim (IL) yüzde 8,51 oy oranıyla AP'ye parlamenter gönderdi.

Portekiz'de geçen 10 Mart'ta yapılan erken genel seçimlerde AD yüzde 28,85 oy oranıyla birinci çıkmış, oy oranı yüzde 41'den yüzde 28'e gerileyen PS'nin muhalefette kalma kararı almasıyla AD tek başına azınlık hükümeti kurmuştu.

AP seçimleri, PS'nin kısa zamanda tekrardan yükselişe geçtiğini gösterdi.

Diğer yandan ülkede geçmiş AP seçimlerine katılım ise yüzde 38'de kaldı.

Portekiz'de AP seçimlerine katılım 2014'te yüzde 30, 2019'da ise yüzde 36 olmuştu.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Portekiz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Portekiz'de AP Seçimlerini Sosyalist Parti Kazandı - Son Dakika

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