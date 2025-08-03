Portekiz'de Aşırı Sıcak Alarmı

LİZBON, 3 Ağustos (Xinhua) -- Portekiz anakarası aşırı sıcak hava dalgası ve artan orman yangını riski nedeniyle 3 Ağustos'tan 7 Ağustos'a kadar alarm durumuna geçecek. Ülkede, sıcaklıkların 44 santigrat dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Maria Lucia Amaral ülkeyi zor günlerin beklediği uyarısı yaparak cumartesi günü alarm durumu ilan etti. Buna göre itfaiye güçleri ve güvenlik hizmetleri takviye edilecek, ayrıca yakma, makine kullanımı ve havai fişekler dahil yangına yol açabilecek faaliyetler yasaklanacak.

Portekiz'de çarşamba gününe kadar "aşırı sıcak hava dalgası" yaşanması ve ülkenin büyük bölümünde maksimum sıcaklıkların 36 ila 40 santigrat derece arasında değişmesi bekleniyor.

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası sıcaklıkların yükselmesine neden olurken, bazı bölgelerde sıcaklığın 45 santigrat dereceye ulaşması ve ülke genelinde en düşük sıcaklıkların 20 santigrat derecenin üzerinde olduğu "tropikal geceler" yaşanması öngörülüyor.