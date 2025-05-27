Portekiz'deki Elektrik Kesintisi 2 Milyar Euro’ya Mal Oldu

LİZBON, 27 Mayıs (Xinhua) -- Portekiz Sanayi Birliği tarafından yapılan ankete göre, 28 Nisan'da ülke genelindeki elektrik kesintisi şirketlere 2 milyar eurodan (2,26 milyar ABD doları) fazla ekonomik kayba mal oldu.

Ankete göre, katılımcı şirketlerin yüzde 99'u elektrik kesintisinden etkilendiklerini belirtirken, yüzde 71'i teslimat ve hizmetler gibi müşteri taahhütlerini yerine getiremediklerini bildirdi.

Anket, şirketlerin yüzde 57'sinin jeneratör veya yedek batarya gibi acil durum güç sistemlerinden yoksun olduğunu ortaya koyarken, yaşanan durum ulusal enerji sistemindeki yapısal zayıflıkları da gözler önüne serdi.

Şirketlerin yüzde 67'si doğrudan tazminat ya da enerji tarifelerinde veya vergilerde indirim şeklinde zararlarının telafi edilmeleri gerektiği görüşünde.

Çoğu şirket, büyük elektrik kesintisinin yol açtığı hasardan sorumlu birincil kuruluşların İspanya'nın ulusal şebeke operatörü Red Electrica de Espana ve Portekiz'in Redes Energeticas Nacionais şirketi olduğunu düşünüyor.

İber Yarımadası'nı etkileyen 28 Nisan'daki elektrik kesintisinin etkisini değerlendiren ve 2-6 Mayıs tarihlerinde yapılan ankete, Portekiz genelinde 1.710 işletme katıldı.