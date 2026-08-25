Posof'ta Traktör Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti
Ardahan'ın Posof ilçesinde traktörün uçuruma düşmesi sonucu sürücü Murat Ergün hayatını kaybetti.
Ardahan'ın Posof ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçenin Kurşunçavuş köyünde Murat Ergün'ün kullandığı traktör, dağlık alanda uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü Ergün, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ergün'ün cenazesi, otopsi için Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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