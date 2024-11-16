Poyraz Tekirdağ\'da Ulaşımı Aksattı

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Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın sert estiğini, balıkçıların zorunlu paydos ettiğini söyledi.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte poyrazın pazartesi günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.