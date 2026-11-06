Prag'da 9 uçuşu kapsayan bomba ihbarları Avrupa'da hava trafiğini aksatmayı sürdürdü

Avrupa'nın farklı ülkelerinde hava trafiğini aksatan bomba ihbarları sürerken, bazı yolcu uçakları acil iniş yapmak zorunda kalıyor ve güvenlik kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Çekya, Danimarka, İtalya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde yolcu uçaklarına yönelik bomba ihbarları, ikinci gününde de uçuşlarda aksamalara yol açıyor.

Yerel basındaki haberlere göre, İtalya'nın başkenti Roma'dan Portekiz'in başkenti Lizbon'a giden Ryanair'e ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.00 civarında Lizbon Havalimanı'na iniş yaptı.

Yetkililer, Lizbon'daki Humberto Delgado Havalimanı'na Roma'dan gelen Ryanair uçağına yönelik bomba ihbarının ardından yapılan incelemelerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını ve havalimanında işleyişin normale döndüğünü açıkladı.

Çekya'nın başkenti Prag'dan Roma'ya giden Wizz Air'e ait yolcu uçağı ise bomba ihbarı üzerine İtalya'nın Venedik kentindeki havalimanına yönlendirilerek buraya acil iniş yaptı.

İhbarın Roma Fiumicino Havalimanı kontrol kulesine telefonla iletildiği, uçakta patlayıcı bulunup bulunmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Çekya

Başkent Prag'da Vaclav Havel Havalimanı'na gelen ve buradan kalkan çok sayıda uçak için de bomba ihbarı alındığı bildirildi.

Prag Vaclav Havel Havalimanı Sözcüsü Denisa Hejtmankova, Çek haber ajansı CTK'ye yaptığı açıklamada, bugünkü bomba ihbarlarının Prag'a gelen 4 ve buradan kalkacak 5 olmak üzere toplam 9 uçuşu kapsadığını bildirdi.

Çek polisinden yapılan yeni açıklamada, Vaclav Havel Havalimanı'nda güvenlik önlemlerinin sona erdirildiği bildirildi.

Bomba uzmanlarının yaptığı kontrollerde patlayıcıya rastlanmadığı belirtilen açıklamada, havalimanındaki işleyişin tamamen normale döndüğü kaydedildi.

Danimarka

Danimarka'da başkent Kopenhag'daki havalimanına yönelik yeni bomba ihbarları yapılırken, polisin havalimanında bu ihbarlara yönelik kapsamlı soruşturma yürüttüğü ifade edildi.

Kopenhag polisinden yapılan yazılı açıklamada, dünün ardından bugün de havalimanı trafiğini olumsuz etkileyecek yeni bomba ihbarlarının yapıldığı belirtildi.

Kopenhag'daki havalimanına yönelik bomba ihbarlarının ardından polis tarafından yürütülen incelemelerin tamamlandığı, yolcular ve havalimanındaki diğer kişiler açısından herhangi bir tehlike bulunmadığı açıklandı.

Fransa

Fransa, hava sahasını kullanan 4 uçakla ilgili bomba ihbarı yapıldığını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa hava sahasını kullanan bazı uçaklarla ilgili güvenlik endişeleri üzerine Fransa Başbakanlık Ofisi açıklama yaptı.

Açıklamada, Fransa hava sahasını kullanan uçaklarla ilgili 4 bomba ihbarı yapıldığı kaydedilirken, söz konusu uçakların sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı ifade edildi.

Romanya'daki bomba ihbarları da asılsız çıktı

Romanya İstihbarat Servisi (SRI) Sözcüsü Ovidiu Marincea, basına yaptığı açıklamada, dünden bu yana Avrupa'daki uçak seferleri ve havalimanlarına yönelik yoğun şekilde bomba ihbarları yapıldığını anımsatarak, Bükreş'teki Henri Coanda Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçaklara ilişkin ihbarların asılsız olduğunu açıkladı.

Uçaklarda yapılan incelemelerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığına işaret eden Marincea, her ihbarı ciddiye aldıklarını, ihbarı yapan kaynakların belirlenmesine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Son günlerde İngiltere, Bulgaristan, Polonya, Danimarka, Portekiz, İrlanda, İspanya ve İtalya arasında uçuş gerçekleştiren çok sayıda uçak için bomba ihbarı yapılmıştı.

Yapılan arama ve incelemelerde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı açıklanmıştı.