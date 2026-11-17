Prag'da sabah saatlerinde çarpışan iki yolcu treninde onlarca kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Prag Merkez Tren İstasyonu yakınlarında sabah saatlerinde iki yolcu treni çarpıştı, itfaiyeye göre büyük bölümü hafif onlarca yolcu yaralandı. Bölgedeki demir yolu ulaşımı durduruldu, uzun mesafeli trenler Prag'daki diğer istasyonlara yönlendirildi.
Çekya'nın başkenti Prag'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu onlarca kişi yaralandı.
Radio Prague International'ın haberine göre, Prag Merkez Tren İstasyonu yakınlarında sabah saatlerinde iki yolcu treni çarpıştı.
İtfaiye yetkilileri, kazada büyük bölümü hafif, onlarca yolcunun yaralandığını bildirdi.
Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayın ardından bölgedeki demir yolu ulaşımı durduruldu.
Çek Demir Yolları İdaresi, kaza nedeniyle uzun mesafeli trenlerin Prag'daki diğer istasyonlara yönlendirildiğini açıkladı.
Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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