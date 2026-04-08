Preeklampsi (Gebelik Zehirlenmesi) Nedir? Belirtileri ve Riskleri
Preeklampsi (Gebelik Zehirlenmesi) Nedir? Belirtileri ve Riskleri

08.04.2026 12:59
Preeklampsi, gebelikte yüksek tansiyon ve idrarda protein kaçağı ile seyredebilen ciddi bir komplikasyondur. Anne adaylarının belirtilere dikkat etmesi büyük önem taşır.

Halk arasında gebelik zehirlenmesi olarak bilinen preeklampsi, gebelikte görülebilen ciddi bir komplikasyondur. Genellikle gebeliğin 20'nci haftasından sonra ortaya çıkar ve yüksek tansiyon ile idrarda protein kaçağıyla seyreder. Bu duruma böbrek, karaciğer ve diğer organ sistemlerini etkileyen bulgular eşlik edebilir. Preeklampsinin temelinde plasentanın gelişimindeki bozuklukların rol oynadığı düşünülmektedir, bu da anne damarlarında daralmaya ve tansiyon yükselmesine yol açabilir.

Preeklampsi özellikle gebeliğin ikinci yarısında daha sık görülür ve erken fark edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabilir. Anne adayında yüksek tansiyon, organ fonksiyon bozuklukları ve nadiren nöbetlerle seyreden hayati risk taşıyan tablolar gelişebilir. Bebek açısından ise plasentaya giden kan akımının azalması, gelişme geriliği, erken doğum ve hatta anne karnında kayıp riski oluşturabilir.

Anne adaylarının şiddetli baş ağrısı, görmede bulanıklık, ani şişlik, hızlı kilo artışı, mide ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtilere dikkat etmesi gerekmektedir. Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Risk faktörleri arasında ilk gebelik, önceki preeklampsi öyküsü, kronik hastalıklar, obezite, ileri anne yaşı ve çoğul gebelikler yer alır.

Düzenli gebelik kontrolleri, tansiyon ölçümü ve idrar testleri sayesinde preeklampsi erken teşhis edilebilir. Tedavi süreci gebelik haftasına ve hastalığın şiddetine göre planlanır; hafif olgularda izlem yapılırken, ağır durumlarda hastanede tedavi gerekebilir. Sağlıklı yaşam tarzı, düzenli kontroller ve doktor önerilerine uymak riski azaltmada önemlidir. Günümüzde preeklampsi, erken tanı ve takip sayesinde çoğu gebelikte güvenli şekilde yönetilebilmektedir.

Son Dakika Güncel Preeklampsi (Gebelik Zehirlenmesi) Nedir? Belirtileri ve Riskleri - Son Dakika

SON DAKİKA: Preeklampsi (Gebelik Zehirlenmesi) Nedir? Belirtileri ve Riskleri - Son Dakika
