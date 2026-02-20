Prens Andrew Gözaltına Alındı - Son Dakika
Prens Andrew Gözaltına Alındı

20.02.2026 10:29
İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi Andrew, Epstein'e belge göndermekten gözaltına alındı.

(ANKARA) - İngiltere Kralı III. Charles'ın küçük kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein'e gizli hükümet belgeleri gönderdiği iddiaları kapsamında "kamu görevini kötüye kullanma" şüphesiyle dün gözaltına alındıktan sonra, gece saatlerinde serbest bırakıldı, ancak hakkındaki soruştrma sürüyor.

Epstein ile olan geçmişteki dostluğunun belgelerle ıspatlanmasının ardından geçen yıl kraliyet unvanlarından mahrum bırakılan Andrew Mountbatten-Windsor, dün "kamu görevini kötüye kullanma" şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra, gece saatlerinde serbest bırakıldı. Yaklaşık 12 saat süren sorgunun ardından serbest bırakılan Mountbatten-Windsor hakkındaki soruşturma sürüyor.

Tahtın sekizinci sırasında bulunan Mountbatten-Windsor, İngiltere merkezli BBC'nin aktardığına göre, modern İngiliz tarihinde gözaltına alınan ilk kıdemli kraliyet üyesi oldu.

Polis teşkilatı, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, Mountbatten-Windsor'un Birleşik Krallık adına uluslararası ticaret elçisi olarak görev yaptığı dönemde, çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan hüküm giymiş ABD'li finansçı Jeffrey Epstein'e bazı belgeler ilettiği iddialarını incelediğini duyurmuştu.

Virginia Giuffre'nin anıları yeniden gündemde

Andrew Mountbatten-Windsor'un gözaltına alınması, Jeffrey Epstein skandalının en öne çıkan çocuk mağdurlarından biri olan Virginia Giuffre'nin ölümünden sonra yayımlanan anı kitabını da yeniden sosyal medya kullanıcılarının gündemine taşıdı. Giuffre, "Hiç Kimsenin Kızı" adlı kitabında Epstein ve Ghislaine Maxwell tarafından çocuk yaşta istismar edildiğini ayrıntılarıyla anlatmıştı.

2011 yılında kimliğini kamuoyuna açıklayan ilk Epstein mağdurlarından olan Giuffre, sonraki yıllarda başka mağdurların da konuşmasına öncülük etti. Giuffre, yıllar içinde yaptığı açıklamalarda yalnızca Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'ı değil, o dönem Prens unvanı taşıyan Andrew Mountbatten-Windsor'ı da doğrudan suçladı. Anı kitabında ve kamuoyuna verdiği beyanlarda eski prensin de istismar ağına dahil olduğunu ifade eden Giuffre, Andrew üzerindeki hukuki ve siyasi baskının artmasında önemli rol oynadı.

Giuffre, Nisan 2025'te Avustralya'daki çiftliğinde yaşamına son vermişti. Ölümünden sonra yayımlanan anıları, hem ABD'de hem de Birleşik Krallık'ta süren soruşturmalar bağlamında yeniden tartışma konusu oldu. Andrew hakkında yürütülen soruşturma, kamuoyunda Epstein ağına dair hesaplaşmanın henüz tamamlanmadığı yorumlarına yol açtı.

Kaynak: ANKA

İngiltere, Politika, Güncel, Prens, Suç, Son Dakika

