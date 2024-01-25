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Prof. Dr. Ercan: Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa mutlaka Bingöl Karlıova'da olur - Son Dakika
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Prof. Dr. Ercan: Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa mutlaka Bingöl Karlıova'da olur

Elazığ depreminin 4'üncü yıl dönümünde düzenlenen panelde konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de deprem olmaması durumunda bile Bingöl Karlıova'da mutlaka deprem olacağını belirtti. Bunun nedeni, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu kırıklarının bu bölgede bulunmasıdır. Kuzey Anadolu kırığı 8'e kadar deprem üretebilmektedir. Doğu Anadolu kırığı ise beklenenden daha büyük depremlere neden olabilmektedir.

Prof. Dr. Ercan: Türkiye\'de hiçbir yerde deprem olmasa mutlaka Bingöl Karlıova\'da olur
25.01.2024 - 17:04,  Güncelleme: 17:06
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Prof. Dr. Ercan: " Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa mutlaka Bingöl Karlıova'da olur"

ELAZIĞ - Elazığ depreminin 4'üncü yıl dönümünde düzenlenen "Deprem riskiyle yüzleşmek, bilinçli toplum, güvenli gelecek" paneline katılan deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmazsa mutlaka Bingöl Karlıova'da olur. Bunun nedeni, iki tane ana kırığın çatağında olmasıdır. Bunlardan bir tanesi Doğu Anadolu kırığı diğeri ise Kuzey Anadolu kırığıdır. Bunların ikisi de etkin kırıklar. Kuzeyde, Kuzey Anadolu kırığı 8'e kadar deprem üretebiliyor" dedi.

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin 4. yıldönümünde 'Deprem riskiyle yüzleşmek, bilinçli toplum, güvenli gelecek' konulu bir panel düzenlendi. Gerçekleştirilen panele Fırat Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Fevzi Bingöl, FÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy ve FÜ Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Keleşoğlu ile birlikte konuşmacı olarak katılan jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem gerçeği, Elazığ ve çevre illerdeki deprem riskleri analiz analizi, deprem öncesi alınacak tedbirler ve kentsel dönüşüm süreci konularında bilgilendirmelerde bulundu.

"Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa mutlaka Bingöl Karlıova'da olur"

Bölgedeki deprem hareketliliğine dikkat çeken jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa mutlaka Bingöl Karlıova'da olur. Bunun ana nedeni iki tane ana kırığın çatağında olmasıdır. Bunlardan bir tanesi Doğu Anadolu Kırığı diğeri ise Kuzey Anadolu kırığıdır. Bunların ikisi de etkin kırıklar. Kuzeyde, Kuzey Anadolu kırığı 8'e kadar deprem üretebiliyor. Doğu Anadolu kırığı kendini bu sene biraz daha öğretti. Onun bu kadar büyük deprem üreteceğini bilemiyorduk. Kahramanmaraş'ta olabilecek en büyük depremin 6 bekliyordum ama yaklaşık 7.8 enerji boşalttı. Doğu Anadolu kırığının devinimini yakın olarak izleniyor. Karlıova'dan Türkoğlu'na kadar genellikle gerginlik biriktirme hızı fazla. Bunun nedeni, Kahramanmaraş'tan kuzeye Bingöl Türkoğlu'na doğru geldikçe Anadolu levhasının üzerindeki baskı oranı artıyor. Dolayısıyla burası daha çok geriliyor. Daha çok gerildiği için küçüklü büyüklü depremleri hep yapıyor. Ancak Doğu Anadolu kırığı, parçalar halinde yaklaşık boyu 580 kilometre olması ve parça büyüklükleri bizim kestirimimizi etkiliyor" dedi.

Kaynak: İHA
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