Prof. Dr. Kut Sarpyener vefat etti

TÜRK Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzun yıllar görev yapan Prof. Dr. Kut Sarpyener, 91 yaşında hayatını kaybetti. Sarpyener için yarın saat 10.00'da Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü'nde anma töreni düzenlenecek. Sarpyener yarın öğlen Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Marmara Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi öğretim üyesi olan Türk ortopedi ve travmatoloji alanında uzun yıllar görev yapan Prof. Dr. Kut Sarpyener, 91 yaşında hayatını kaybetti. Sarpyener için yarın saat 10.00'da Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü'nde anma töreni düzenlenecek. Sarpyener yarın öğlen Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.