Prof. Dr. Onur Tatar Dekanlık Görevine Atandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi dekanlığına atanan Prof. Dr. Onur Tatar, görevi Prof. Dr. Hülya Önal'dan devraldı.

Dekanlık makamında gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı ile fakülte akademik ve idari personeli katıldı.

Törende, Prof. Dr. Hülya Önal görevini Prof. Dr. Onur Tatar'a devretti.

Rektör Erenoğlu, burada yaptığı konuşmada, iletişim alanının günümüz dünyasında dijital dönüşüm, kamuoyu, kültürel etkileşim, kurumsal temsil ve toplumsal bilinç açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

İletişim Fakültesinin üniversitenin gelişim hedeflerine güçlü katkılar sunduğunu belirten Erenoğlu, görevi devralan Onur Tatar'ın fakültenin sahip olduğu birikimi daha ileriye taşıyacağına inandığını ifade ederek yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Prof. Dr. Onur Tatar ise fakültenin akademik kapasitesini artırma, uygulama odaklı eğitim anlayışını geliştirme, öğrencilerin mesleki donanımını güçlendirme ve bilimsel üretimi destekleme hedefleri doğrultusunda çalışacaklarını kaydetti.