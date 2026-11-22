Yetersiz uyku, vücudun ağrıyla mücadele mekanizmalarını etkileyerek kişinin ağrıları daha şiddetli hissetmesine yol açıyor.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyku ile ağrı arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu belirterek, ağrının uykuya dalmayı zorlaştırdığını, uyku kalitesinin bozulmasının da ağrı algısını artırdığını söyledi.

Deneysel çalışmalarında uykusuz bırakılan hayvanların ağrı eşiklerinin düştüğünü gözlemlediklerini belirten Öztürk, yetersiz uykunun ağrılı uyaranların daha şiddetli hissedilmesine neden olduğunu ifade etti.

Uykunun ağrı algısı üzerindeki etkisinde melatonin hormonunun da rol oynadığını belirten Öztürk, epifiz bezinden salgılanan bu hormonun uyku kalitesini artırmanın yanı sıra ağrıyı azaltıcı etkisinin bulunduğunu kaydetti.

"Uykusuz kalınan süre arttıkça ağrı hassasiyeti de artıyor"

Melatoninin ağrı üzerindeki etkisini hayvanlar üzerinde yaptıkları deneylerle araştırdıklarını anlatan Öztürk, epifiz bezi çıkarılarak melatonin üretimi engellenen hayvanlarda ağrının arttığını, dışarıdan melatonin verilmesiyle ağrının azaldığını gözlemlediklerini bildirdi.

Uykusuz kalınan süre arttıkça ağrı hassasiyetinin de yükseldiğine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Bir gecelik uykusuzluk bile ağrı eşiğini düşürür. Uykudaki kayıp ne kadar büyük olursa ağrılı uyaran hissetme veya ağrı eşiğinin düşmesi de o kadar büyük olacaktır. Uykusuz kalınan süre arttıkça ağrı hassasiyeti de artıyor. Bizim yaptığımız deneysel çalışmalarda bir gün, iki gün veya dört gün civarında uykusuz bıraktığımız hayvanlarda ağrı eşiğinin şiddetle düştüğünü gözlemledik."

Fibromiyalji gibi kronik ağrılı rahatsızlıklarda uyku sorunlarının sık görüldüğünü belirten Öztürk, ağrının uykuya dalmayı zorlaştırdığını, bozulan uykunun da ağrıyı şiddetlendirdiğini anlattı.

Bu durumun bir kısır döngü oluşturduğunu vurgulayan Öztürk, ağrı tedavisinde hastaların uyku kalitesinin de değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Uykusuzluk günlük yaşamı da etkiliyor

Yetersiz uykunun yalnızca ağrı algısını değil, vücuttaki birçok fizyolojik süreci de etkilediğini dile getiren Öztürk, uykusuzluğun yüksek tansiyon ve insülin direnciyle ilişkili olduğunu, dikkat, muhakeme ve fiziksel performansı da olumsuz etkileyebildiğini kaydetti.

Ağrı şikayetiyle hekime başvuran kişilerin uyku düzeninin de sorgulanması gerektiğini belirten Öztürk, uyku kalitesini artırmaya yönelik önlemlerin ağrının yönetimini kolaylaştırabileceğini söyledi.

Sürekli ağrı yaşayan ancak belirgin bir neden bulunamayan kişilerde uyku sorunlarının araştırılmasının önemine dikkati çeken Öztürk, "Uyku kalitesinin bizzat kendisi ağrının nedeni olabilir. O yüzden uykuyu düzeltmek ağrıyı tamamen ortadan da kaldırabilir. Ağrılı durumlarda diğer tıbbi nedenleri sorguladığımız gibi uyku sağlığını da sorgulamamız uygun olur." ifadelerini kullandı.