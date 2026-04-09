Prof. Dr. Rüstem Aslan'ın Troya Konferansı New York'ta

Troya Kazı Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, ABD'nin New York kentindeki Türk Evi'nde düzenlenen "Troy: Where Myth Meets History" (Truva: Efsanenin Tarihle Buluştuğu Yer) konferansında Troya'yı anlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda bilimsel ve kültürel birikimini dünya ile buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Prof. Dr. Rüstem Aslan, New York'taki Türk Evi'nde düzenlenen konferansın açılışında konuşma yaptı.

Prof. Dr. Aslan konuşmasında, Troya'nın mitolojik anlatılardan arkeolojik gerçekliğe uzanan çok katmanlı yapısını ele alarak, bölgenin dünya uygarlık tarihi açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, ÇOMÜ öncülüğünde sürdürülen kazı çalışmaları ve bilimsel araştırmalar hakkında da kapsamlı bilgiler paylaştı.

Konferansın ardından gerçekleştirilen fotoğraf sergisinde ise Troya Antik Kenti ve Çanakkale bölgesinin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri görseller aracılığıyla katılımcılara sunuldu.

Yoğun ilgi gören sergi, bölgenin uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladı.