Prof. Dr. Sinan Canan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileriyle 'Nörobilim' konferansında buluştu - Son Dakika
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Prof. Dr. Sinan Canan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileriyle 'Nörobilim' konferansında buluştu

Prof. Dr. Sinan Canan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileriyle \'Nörobilim\' konferansında buluştu

Sinir bilim uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileriyle 'Nörobilim' konulu konferansta bir araya geldi. Canan, insanın süper organizma olmasını sağlayanın zeka değil, iletişim olduğunu belirtti ve beyin hakkında bilgiler verdi. Ayrıca gençlere ilmiye sınıfı üretmeleri ve sürekli sorgulamaları gerektiğini vurguladı.

30.04.2024 17:07
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Sinir bilim uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileriyle "Nörobilim" konferansında bir araya geldi.

Canan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Milli İrade Yerleşkesi Büyük Konferans Salonu'nda "Nörobilim" konulu konferans verdi.

Geçmişte Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'nda görev yaptığını belirten Canan, bir dönem çalıştığı üniversitede okuyan öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

İnsanı süper organizma yapan şeyin aslında zekası değil, iletişim kurmak olduğunu belirten Canan, farklı insanların bir araya gelerek kurduğu iletişimden bir güç doğduğunu ifade etti.

İnsan beyninin ana işinin aslında insanı ayakta tutmak olduğunu aktaran Canan, "Beyin ne kadar karmaşık olursa olsun dişe dokunur yaşamsal koşullar dışında her şeyi otomatiğe alıyor. Sinirinizi bozacak bir şey söylendiğinde bilinciniz aktif hale gelir. Rahatınızı, zihin konforunuzu bozan her şeyin size katkısı vardır." diye konuştu.

Prof. Dr. Canan, salondaki gençlere yönelik, "İlmiye sınıfı üretmek zorundadır. Hazıra asla razı olamazsınız. Her an her şeyi yeniden sorgulamak insanın birinci vazifesidir. Kendini bilen yolunu bulur. O yüzden 'nörobilim ve biyoloji' diyoruz. Bilimsel literatürlere bakın." çağrısı yaptı.

Canan, konferansa katılan öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA

Konferans, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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