MSB, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askerimizin isimlerini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyetleri esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askerimizin isimlerini açıkladı.
Yapılan açıklamada "İstihkam üsteğmen Ege Akar, Astsubay kıdemli çavuş Abdurrahman Akdoğan, Piyade Sözleşmeli erler Mahsun Yeşildemir, Özkan Özkanlı, Ahmet Kuşak şehit olmuştur" denildi.
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