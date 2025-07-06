Hatay'da 65 yılın en kurak yılı, Yayladağı'nın 98 günlük suyu kaldı - Son Dakika
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Yaşam

Hatay'da 65 yılın en kurak yılı, Yayladağı'nın 98 günlük suyu kaldı

Hatay\'da 65 yılın en kurak yılı, Yayladağı\'nın 98 günlük suyu kaldı
06.07.2025 10:22
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Hatay'da son 65 yılın en kurak yılı yaşanıyor. Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Yayladağı Barajı'nda su seviyesinin yüzde 20'ye gerilediğini söyledi. İlçenin tarımsal ve içme suyunu karşılayan barajda yaşanan kuraklıkla birlikte ilçenin 98 günlük suyu kaldı.

Hatay'da Yağışlı havasıyla bilinen ve Amanos Dağı'nın eteklerinde olmasıyla su bereketinin yaşandığı Hatay'da bu yıl kuraklık yaşanıyor. Kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış almayan kentte meteoroloji verilene göre son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Geçtiğimiz yıla göre yağışın yüzde 64 azalması nedeniyle Yayladağı Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'ye geriledi.

Hatay'da 65 yılın en kurak yılı, Yayladağı'nın 98 günlük suyu kaldı

İLÇENİN 98 GÜNLÜK İÇME SUYU KALDI

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, ilçe merkezi ve 11 mahallenin içme suyunu karşılayan barajda 98 günlük içme suyu kaldığına dikkat çekerek, vatandaşlara tasarruf uyarısında bulundu. Kuraklığın etkisini hissettirdiği barajda su seviyesi havadan da görüntülendi.

Hatay'da 65 yılın en kurak yılı, Yayladağı'nın 98 günlük suyu kaldı

"SON 65 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ"

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, kuraklığa yönelik yapılan çalıştayda çeşitli önlemler alındığına değinerek, "Son 65 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Şu anda Yayladağı Barajımızda su seviyemiz yüzde 20 seviyelerinde. Yüzde 12 seviyesinden aşağı içme suyu olarak kullanamıyoruz. Yayladağı Barajı'ndan gelen suyu hem ilçe merkezine hem de 11 mahallemize dağıtıyoruz. O bölgelerde fay hatlarından dolayı sondaj suyumuz da yok maalesef. Yaptığımız çalıştayda suya dikkat çektik. Tarımsal sulamada ve içme suyu tüketiminde vatandaşlarımızdan beklentimiz; suyu tasarruflu kullanalım. Su gerçekten çok büyük bir değer, su altından daha değerli. Tarımsal sulamada tansiyometre yöntemine başlıyoruz. Bu dönemden itibaren Yayladağı Barajımızdan Ekim ayının 5'ine kadar ilçemize içme suyu verilebilecek. Tarihe de baktığınız zaman geçmiş yıllarda bu dönemlerde yağış olmadığı görülüyor. İnşallah yağışlar olur bu süreçleri atlatırız ama büyük bir kuraklıkla karşı karşıya kalacağımızın göstergesi. Vatandaşlarımıza duyuracağımız en önemli şey, suyu tasarruflu kullanımı" dedi.

Hatay'da 65 yılın en kurak yılı, Yayladağı'nın 98 günlük suyu kaldı

"98 GÜNLÜK İÇME SUYU VEREBİLECEĞİMİZ SU MİKTARI VAR"

Yayladağı Barajı'nda 98 günlük içme suyu kaldığını belirten Başkan Yalçın, "Özellikle şebeke suyunu tarımsal sulamada katiyen kullanmamamız lazım. Bunun için de Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağı Belediyesi ekipleri sahada kontrolleri sağlıyorlar. Eğer vatandaşımız içme suyunu tarımsal sulamada kullanıyorsa hem cezai işlem hem de tarımsal sulama aboneliği zorunluluğu getirmiştik. Kuraklık ve küresel ısınmayla birlikte orman yangınlarında da artış yaşanmaya başladı. İnşallah yağışlarımız olur ve su krizimiz çözülür ama şu an büyük bir kriz içerisindeyiz. HATSU, Yayladağı Belediyesi ve DSİ yetkilileri ile yapacağımız çalışmalarla bu yılki kuraklığı atlatmaya çalışacağız. Yayladağı Barajımızda 98 günlük içme suyu verebileceğimiz su miktarı var. Buharlaşma hesapları dahil olduğu takdirde belki daha da düşebilir" dedi.

Hatay'da 65 yılın en kurak yılı, Yayladağı'nın 98 günlük suyu kaldı

"BARAJLARIMIZDA ÇOK AZ SU KALDI"

Şenköy Mahallesi Muhtarı Sait Döş ise, kuraklıkla birlikte Yayladağı Barajı'nda metrelerce çekilmeler yaşandığını söyleyerek, "Geçen yıllarda barajımızdan gelen suyla çilek tarlalarımız sulandığı halde baraj doluluk oranı çok yüksekti. Bu yıl 65 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz, şu an içme suyumuz bile yetmeyecek duruma geldi. Barajımızda çok az seviyede su kaldı, üzerine de gelen su kalmamıştır. Barajımızda su seviyesi 15 metreye yakın çekilmiş durumda" dedi.

Hatay'da 65 yılın en kurak yılı, Yayladağı'nın 98 günlük suyu kaldı
Hatay'da 65 yılın en kurak yılı, Yayladağı'nın 98 günlük suyu kaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Hatay'da 65 yılın en kurak yılı, Yayladağı'nın 98 günlük suyu kaldı - Son Dakika

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