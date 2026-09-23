Aldatılan kadından akıl almaz intikam! Paranın üzerine düştüğü nota bakın - Son Dakika
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Aldatılan kadından akıl almaz intikam! Paranın üzerine düştüğü nota bakın

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Aldatılan kadından akıl almaz intikam! Paranın üzerine düştüğü nota bakın
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Alışveriş sırasında bir kuyumcuya gelen 200 TL'lik banknotun üzerindeki sitem dolu mesaj görenleri şaşırttı. Yuvasının yıkıldığını iddia eden bir kadın, hedef aldığı kişinin telefon numarasını ve ağır ifadelerini kağıt paranın üzerine yazarak intikam almaya çalıştı.

Alışveriş sırasında kuyumcuya gelen 200 TL'lik banknotun üzerindeki sitem dolu mesaj şaşkınlık yarattı. Yuvasının yıkıldığını iddia eden bir kadın, hedef aldığı kişinin telefon numarasını ve sitem dolu ifadelerini kağıt paranın üzerine yazarak tedavüle soktu.

KUYUMCUDA ORTAYA ÇIKTI

İntikam amacıyla yazıldığı anlaşılan not, bir müşterinin kuyumcuda 200 TL'lik banknot ile işlem yapmasıyla fark edildi. Banknotun ön ve arka yüzünde yer alan el yazısı notta, yuvasının yıkıldığını öne süren bir kadının, sorumlu tuttuğu "Nurcan" isimli şahsın telefon numarasını yazarak sitem içeren ifadeler kullandı. 

İşte kuyumcuya gelen o banknot; 

Aldatılan kadından akıl almaz intikam! Paranın üzerine düştüğü nota bakın
Aldatılan kadından akıl almaz intikam! Paranın üzerine düştüğü nota bakın
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SON DAKİKA: Aldatılan kadından akıl almaz intikam! Paranın üzerine düştüğü nota bakın - Son Dakika
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