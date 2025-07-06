CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'e Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yönelik sözleriyle nedeniyle soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret" ve "tehdit" iddiasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 28. Dönem Milletvekili Özgür ÖZEL'in 05.07.2025 tarihinde MYK toplantısı sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında sarf ettiği sözlerin Cumhurbaşkanına Hakaret, Suç İşlemeye Alenen Tahrik, Kamu Görevlilerine Görevleri Nedeniyle Hakaret ve Tehdit suçlarını oluşturduğu değerlendirilmekle, CHP Genel Başkanı Özgür ÖZEL hakkında re'şen soruşturma başlatıldığına dair iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır."