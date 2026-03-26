Beyaz Saray\'dan art arda gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı

26.03.2026 09:07
Beyaz Saray’ın sosyal medya hesaplarında paylaşılan, biri kısa süre sonra silinen gizemli videolar; içeriklerinin belirsizliği ve resmi açıklama yapılmaması nedeniyle “hacklenme mi yoksa kasıtlı mesaj mı?” tartışmasını alevlendirdi.

Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kısa ve gizemli videolar, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak tartışma yarattı.

"YAKINDA BAŞLIYOR, DEĞİL Mİ?"

Çarşamba akşamı Beyaz Saray’ın X ve Instagram hesaplarından art arda iki video paylaşıldı. İlk video, ABD saatiyle 21.15 civarında yayınlandı. Akıllı telefonla çekildiği anlaşılan ve yalnızca 4 saniye süren görüntüde kameranın bir kişinin ayaklarına doğrultulduğu görülürken, kadın sesiyle “Yakında başlıyor, değil mi?” ifadesi duyuldu. Ekranda ayrıca “sesi aç” yazısı yer aldı. Söz konusu video, paylaşımından yaklaşık 90 dakika sonra hesaplardan silindi.

İKİNCİ VİDEO DA DİKKAT ÇEKTİ

Saat 22.00’de paylaşılan ikinci videoda ise siyah ve parazitli bir ekran dikkat çekti. Görüntüde telefon bildirim sesi duyulurken, bir karede Amerikan bayrağı görüldü. Paylaşımda akıllı telefon ve ses emojileri kullanıldı.

GİZEMLİ BİR MESAJ MI VERİLİYOR?

Videoların içeriğine ya da amacına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı hesapların hacklenmiş olabileceğini ya da yetkililerin gizemli bir mesaj vermeye çalıştığını öne sürdü.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Beyaz Saray ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Paylaşımların kasıtlı olup olmadığı da netlik kazanmadı. Öte yandan, Trump yönetimi döneminde Beyaz Saray sosyal medya hesaplarının daha önce de “meme” tarzı içerikler paylaşması dikkat çekmişti.

Telefonunuza bu mesaj geldiyse dikkat HGS kullanıcılarına büyük tuzak Telefonunuza bu mesaj geldiyse dikkat! HGS kullanıcılarına büyük tuzak
İki kadının kavgasına olay tepki: Ejderha kadınlar sizi İki kadının kavgasına olay tepki: Ejderha kadınlar sizi
Paşinyan’dan kalpli günaydın videoları: Ülke lideri değil sanki fenomen Paşinyan'dan kalpli günaydın videoları: Ülke lideri değil sanki fenomen
Metehan Baltacı tahliye edildi Metehan Baltacı tahliye edildi
İran, “Savaşı biz kazandık“ modunda Trump’ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar İran, "Savaşı biz kazandık" modunda! Trump'ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
Okan Buruk’tan Metehan Baltacı’nın tahliye edilmesine ilk yorum Okan Buruk'tan Metehan Baltacı'nın tahliye edilmesine ilk yorum
Ateşkesi reddeden İran, İsrail’in kalbini vurdu Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
Tahliye edilen Metehan Baltacı’nın aylık geliri ortaya çıktı Tahliye edilen Metehan Baltacı'nın aylık geliri ortaya çıktı

09:01
Ne yaptın sen Icardi İpler tamamen koptu
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu
08:32
İran savaşı üzerinden bahis iddiası Trump’ın oğlu da aralarında
İran savaşı üzerinden bahis iddiası! Trump'ın oğlu da aralarında
08:29
Taraftar kahrolacak Osimhen’de bir operasyon daha
Taraftar kahrolacak! Osimhen'de bir operasyon daha
07:51
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
07:35
Türkiye’den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın
Türkiye'den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın
07:17
Savaşta 27. gün ABD-İsrail Lamerd Havalimanı’nı vurdu, İran 202 hava aracını imha etti
Savaşta 27. gün! ABD-İsrail Lamerd Havalimanı'nı vurdu, İran 202 hava aracını imha etti
04:35
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı
Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı
04:31
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 09:16:52.
