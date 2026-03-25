OnlyFans modeli Sophie Rain'in açıklamaları futbol gündeminde tartışma yaratmaya devam ediyor.
Rain'in daha önce Viktor Gyökeres'in en büyük abonesi olduğunu ve 4,5 milyon dolardan fazla harcama yaptığını öne sürmesi büyük yankı uyandırmıştı.
Gündem olan bu iddiaların ardından Rain, bu kez daha geniş kapsamlı bir çıkış yaptı.
Rain, "İsmini açıklamak istemediğim başka futbolcular da var… ve evet, düşündüğünüzden daha fazlalar" sözleriyle tartışmayı büyüttü.
Açıklamanın ardından sosyal medyada yeni isimlere yönelik tahminler artarken, futbol dünyasında konuya dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Spor › OnlyFans modelinden bomba bir açıklama daha - Son Dakika
