OnlyFans modelinden bomba bir açıklama daha

OnlyFans modeli Sophie Rain'in açıklamaları futbol gündeminde tartışma yaratmaya devam ediyor.

GYÖKERES SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU

Rain'in daha önce Viktor Gyökeres'in en büyük abonesi olduğunu ve 4,5 milyon dolardan fazla harcama yaptığını öne sürmesi büyük yankı uyandırmıştı.

YENİ AÇIKLAMAYLA GÜNDEMİ ALEVLENDİRDİ

Gündem olan bu iddiaların ardından Rain, bu kez daha geniş kapsamlı bir çıkış yaptı.

"BAŞKA FUTBOLCULAR DA VAR"

Rain, "İsmini açıklamak istemediğim başka futbolcular da var… ve evet, düşündüğünüzden daha fazlalar" sözleriyle tartışmayı büyüttü.

SPEKÜLASYONLAR ARTIYOR

Açıklamanın ardından sosyal medyada yeni isimlere yönelik tahminler artarken, futbol dünyasında konuya dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.