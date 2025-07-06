Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali

06.07.2025 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. X hesabından bir açıklama yapan Uçum "Asil olan halkın onayı olmadan yeni bir anayasayı yürürlüğe sokmak, halkın anayasa yapma hakkını gasp etmek olur. Bu nedenle referandumsuz yeni anayasa yapma senaryolarının hiçbir demokratik ve hukuki kıymeti yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum, her pazar yayınladığı "Pazar Yazıları" serisine bir yenisini ekledi. Uçum, "Yeni Anayasa Gündemini Çarpıtma Gayretleri" başlıklı yazısında yeni anayasa için referandum yapılması gerektiğini söyledi.

"ÜNİTER YAPI VAZGEÇİLEMEZ İLKEDİR"

Uçum X hesabından paylaştığı mesajında, yeni anayasa ile iktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği yeni sürece ilişkin, "Türkiye'nin coğrafi bütünlüğü ve siyasi birliği yani üniter yapı vazgeçilemez ilkedir. Üniter yapının siyasi pazarlık için tartışmaya açılması da asla mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Uçum'un yazısının tamamı şöyle: "Bugün yeni anayasa hedefine zarar verme girişimlerinden; Terörsüz Türkiye'ye geçişe bağlı olarak yeni anayasa konusunda ileri sürülen asılsız iddialar ile TBMM'nin yeni anayasa yapamayacağına ilişkin abes görüşe değineceğiz.

1-) En büyük çarpıtma "yeni anayasanın Terörsüz Türkiye hedefinin pazarlık unsuru olduğu ve federal yönetime geçiş için istendiği" yalanıdır. Bu kara propogandanın ısrarla yapılması Terörsüz Türkiye hedefine yönelik fikri provokasyondur.

Bilindiği gibi Terörsüz Türkiye hedefi kayıtsız, şartsız ve pazarlıksız bir şekilde yürürlüğe sokulmuş bir devlet politikasıdır. Böyle yürüdüğü de görülüyor. İmralı çağrısı ve fesih kararı ile bu hedefin muhatapları isteneni yaptı. Bundan sonraki boyut fesih kararının sonuçlarının pratikte gerçekleşmesidir. Anlaşılan o ki pratik süreçler de hayata geçiyor.

"GERİ DÖNÜLMEZ BİR YOLA GİRİLMİŞTİR"

Terörsüz Türkiye hedefinde artık geri dönülmez bir yola girildiği her geçen gün daha net anlaşılıyor. Tüm bu süreçte yeni anayasa konusu Terörsüz Türkiye hedefiyle 'pazarlık bağlantılı' hiç bir zaman anılmadı. Zaten görünür ya da olgusal gerçeklikte böyle bir pazarlık söz konusu değildir. Dolayısıyla ortada asılsız iddialardan başka bir şey yoktur. Elbette Türklerin ve Kürtlerin kardeşliğini ve birliğini kırk yıldır hedef alan terörü her anlamda ve her mecrada devamlı surette sonlandırmak demokratik siyasetin sırtındaki yükleri atacaktır. Terörün eylemine, diline, vesayetine, örgütüne her yerde ve her şartta son vermek Türkiye'de demokratik siyaseti çok daha güçlü hale getirecektir.

"AMAÇ TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNİ BALTALAMAKTIR"

En önemlisi terör vesayetinden kurtulan aktörlerin bağımsız demokratik siyaset yapma imkanına kavuşmasıdır. Bu imkanın kıymetini bilmek ve doğru değerlendirmek son derece önemlidir. Ayrıca terörün sonlandığı şartlarda yeni bir anayasayı hayata geçirmenin koşulları daha fazla olgunlaşacaktır. Ancak tüm bunları yeni anayasada üniter yapıdan vazgeçme pazarlığı iddiasıyla bağlamak tam bir yalandır. Amaç Türkiye'yi yeni bir aşamaya taşıyacak Terörsüz Türkiye hedefini baltalamaktır. Oysa kararlılıkla bir çok sefer vurgulandığı gibi yeni anayasanın temeli, Cumhuriyetin ve ilk dört maddenin esasları ile demokratik birikimdir. Türkiye'nin coğrafi bütünlüğü ve siyasi birliği yani üniter yapı vazgeçilemez ilkedir. Üniter yapının siyasi pazarlık için tartışmaya açılması da asla mümkün değildir.

"REFERANDUMSUZ ANAYASA YAPMA SENARYOLARININ HİÇBİR KIYMETİ YOKTUR"

2-) "TBMM'nin yeni anayasa yapamayacağı" iddiası ise bir doktriner gericiliktir. Asli kurucu iktidar ve tali kurucu (kurulmuş) iktidar ayrımına göre ileri sürülen bu görüşe katılmak mümkün değildir. Bu görüşün normatif bir geçerliliği yoktur, genellikle darbe ve savaş gibi yıkıcı örneklere dayandırılan pozitif (olana ait) bir tespittir ve tamamen eskimiştir. Olağan dönem kurucu iktidar yaklaşımı bu görüşün yetersizliği ve meşruiyet sorunları sebebiyle geliştirilmiştir. Bugün ise olağan koşullarda geçerli olan ayrım asli kurucu irade olan halk ve temsili kurucu irade olan meclistir. Buna göre TBMM asli kurucu irade olan halk tarafından görevli ve yetkili kılınmıştır. TBMM iradesi sadece cari anayasayla kurulmuş bir iktidar iradesi değildir. TBMM iradesi sadece anayasal normdan doğan norm iradesi değildir.

TBMM'nin iradesi aynı zamanda cari anayasadan önce de varolan sonra da varolacak asli kurucu olan halkın toplumsal ve siyasal temsilciliğinden kaynaklanan norm üstü bir temsil iradesidir. Yeni anayasa yapma yetkisi halkın asli kurucu irade olarak temsili kurucu irade TBMM'ye verdiği görevden doğar ve tartışılamaz. Ayrıca belirtelim ki yeni anayasa yapma hakkı halka ait olduğu için TBMM'nin, halkın verdiği görev gereği, yapacağı yeni anayasayı hangi oy sayısıyla kabul ederse etsin halkın onayına sunması yeni anayasanın meşruiyeti açısından zorunludur. Asil olan halkın onayı olmadan yeni bir anayasayı yürürlüğe sokmak, halkın anayasa yapma hakkını gasp etmek olur. Bu nedenle referandumsuz yeni anayasa yapma senaryolarının hiçbir demokratik ve hukuki kıymeti yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali

Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de iş yerine silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Mersin'de iş yerine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Yalova’da tarım işletmesinde yangın 2 itfaiyeci yaralandı Yalova'da tarım işletmesinde yangın! 2 itfaiyeci yaralandı
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında

09:32
Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında
Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında
09:04
Ödemiş’te şaşırtan görüntü Bir tek Ahmet Türk’ün arsası yanmadı
Ödemiş'te şaşırtan görüntü! Bir tek Ahmet Türk'ün arsası yanmadı
08:34
Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti, binalara zarar verdi
Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti, binalara zarar verdi
07:41
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü
02:51
Texas’ta ani sel felaketinde can kaybı 50’ye yükseldi
Texas'ta ani sel felaketinde can kaybı 50'ye yükseldi
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
11:25
Urfa’da heyecanlandıran keşif Bulunan yazıt çözülemiyor
Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:31
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
09:20
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor
Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
08:59
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2025 10:14:02. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.