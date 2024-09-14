Prostat Kanseri Erken Teşhisi Hayati Önem Taşıyor - Son Dakika
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Prostat Kanseri Erken Teşhisi Hayati Önem Taşıyor

Prof. Dr. Başar, prostat kanserinin erken tanısının başarı oranını %90-95'e çıkardığını açıkladı.

14.09.2024 11:19
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Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Halil Başar, prostat kanserinin yüzde 70'inin 65 yaş üzeri erkeklerde görüldüğünü, erken tanı konulduğunda yüzde 90-95 oranında tedavi şansı bulunduğunu ifade etti.

Başar, 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla AA'ya yaptığı açıklamada, prostat kanserinin genellikle prostat bezinin kapsülünden kaynaklanan kötü huylu bir tümörden kaynaklandığını anlattı.

Prostat kanserinin görüldüğü yaşların genellikle 50 ila 70 arasında olduğunu belirten Başar, "Prostat kanseri vakalarının yüzde 70'ten fazlasını 65 yaş ve üzeri erkeklerde görüyoruz. Eğer ailede prostat kanseri öyküsü varsa bu yaş 40'lara kadar düşebiliyor." dedi.

Global Kanser Gözlemevinin 2022 yılı prostat kanseri raporuna göre dünyada her yıl 1,3 milyon yeni prostat kanseri vakası teşhisi konulduğunu, 300 bin kişinin ise prostat kanserinden hayatını kaybettiğini aktaran Başar, Türkiye'de ise yılda 30-35 bin yeni prostat kanseri vakası olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Prostat kanserinde yaşın başlı başına bir faktör olduğunu, genetik, aşırı kilo, hareketsizlik ve sigaranın da faktörler arasında yer aldığını anlatan Başar, prostat kanserinden korunmak için sigara ve alkolden uzak durulmasını ve spor yapılmasını önerdi.

"Prostat kanseri zaten çok yavaş seyirli bir hastalık"

Prostat kanserinde erken taramanın önemine dikkati çeken Başar, kolay ulaşılabilir olan Prostat Spesifik Antijen (PSA) kan testi ile prostat kanserinin kısa sürede tespit edilebileceğini ifade etti.

Hastalıkla mücadelede erken teşhisinin hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Başar, "Prostat kanseri zaten çok yavaş seyirli bir hastalık. Erken tanı konulduğunda kanser prostat dışına taşmadan tedavi uygulanabilir olduğundan hastalarımızın yüzde 90-95'ini hastalıktan tamamen arındırma şansına sahibiz." şeklinde konuştu.

"Lütfen PSA'nıza baktırın"

Görev yaptığı hastanede beş yıldır 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini bildiren Başar, bu yıl günün ötesine geçilerek, tüm ayın "Mavi Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anıldığını kaydetti.

Başar, bu sebeple bu yıl Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüyle birlikte Kızılay'da farkındalık standı açacaklarını, sempozyum düzenleyeceklerini ve prostat kanseri tedavisi görmüş kişilerle bir araya geleceklerini bildirdi.

Başar, sözlerini, "Lütfen PSA'nıza baktırın." diyerek tamamladı.

Kaynak: AA

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