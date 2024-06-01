Bilim İnsanları Prostat Kanserinin Tespitinde Yeni Bir Tükürük Testi Geliştirdi

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Bilim insanları prostat kanserinin tespitinde, mevcut kan testlerinden daha isabetli olduğu belirtilen yeni bir tükürük testi geliştirdi.

Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsünün (ICR) sitesinde yayımlanan makaleye göre, ICR ve "The Royal Marsden NHS Foundation Trust"tan araştırmacılar, prostat kanseriyle bağlantılı DNA'daki genetik farklılıkları saptayan test geliştirdi.

Araştırmacılar, tükürük testinin hızlı büyüyen ve yayılma ihtimali bulunan kanseri, var olan kan testlerine kıyasla daha yüksek oranda belirlediğini saptadı.

Araştırmanın "Barkod 1" adı verilen ilk denemesi kapsamında, 55-69 yaş aralığındaki 6 bin 142 erkeğin tükürük testi incelendi.

Prostat kanserine bağlı 130 genetik farklılık üzerinden değerlendirilen tükürük testlerinde, yalnızca kan testleriyle belirlenemeyecek hızlı büyüyen ve yayılma ihtimali bulunan kanser hücreleri daha kolay tespit edilebildi.

Araştırma sonucunda, tükürük testlerinin, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) taramalarından ve standart kan testlerinden daha güvenilir sonuçlar sağladığı saptandı.

Araştırma ekibinden Ros Eeles, bu testle prostat kanserinin saptanmasının seyrinin değiştirilebileceğini kaydetti.

Kolay ve maliyeti düşük olan tükürük testi sayesinde düşük risk altındaki erkeklerin biyopsi ve MRI gibi uygulamalardan kurtarılabileceğini belirten Eeles, testin kanser riski altında olan ve daha ileri tetkiklere ihtiyaç duyan kişiler için de yardımcı olabileceğini ifade etti.