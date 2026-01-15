Nilüfer Belediyesi'nden Ruh Sağlığı Farkındalığı İçin Özel Buluşma - Son Dakika
Nilüfer Belediyesi'nden Ruh Sağlığı Farkındalığı İçin Özel Buluşma

15.01.2026 10:03  Güncelleme: 11:07
Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Sağlık Buluşmaları etkinliğinde konuşan psikiyatrist Uzm. Dr. Ömer Öz, depresyon ve panik atak gibi psikiyatrik durumlara dair toplumda sıkça yanlış anlaşılan noktaları vurguladı. Bağımsızlığın önemine dikkat çeken Öz, kaygı ve korkuların insan için doğal duygular olduğunu belirtti.

Nilüfer Belediyesi'nin toplum sağlığını korumak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla düzenlediği "Sağlık Buluşmaları"nın konuğu psikiyatrist Uzm. Dr. Ömer Öz oldu. Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Öz; depresyon, panik atak, kaygı bozuklukları ve takıntılara ilişkin doğru bilinen yanlışları katılımcılarla paylaştı.

"Her endişe panik atak değildir"

Konuşmasına "panik atak" kavramının bugün içinin boşaltıldığını belirterek başlayan Uzm. Dr. Öz, endişeli veya tez canlı olmanın hemen bir hastalık olarak etiketlenmemesi gerektiğine dikkati çekti. Öz, "Günümüzde biraz evhamlı, 'Aman başımıza bir şey gelir mi' diye düşünen herkes kendisine panik atak etiketi yapıştırıyor. Oysa kaygı ve üzüntü, tıpkı mutluluk gibi son derece insani ve gerekli duygulardır. Değer verdiği şeyleri olan her insan, onları kaybetme korkusuyla endişe yaşar. Bu, tek başına bir hastalık göstergesi değildir" dedi.

Psikiyatrik desteğe ne zaman ihtiyaç duyulacağı konusuna da açıklık getiren Uzm. Öz, kilit noktanın "bağımsızlık" olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hedefimiz kişinin bağımsızlığını geri kazanması"

"Bir kişi kaygıları yüzünden yemek yiyemiyor, dışarı çıkamıyor veya evde yalnız kalamıyorsa, o kişi bağımsızlığını kaybetmiş demektir. Bizim bilimsel olarak yapmaya çalıştığımız şey, kişinin bu korkular nedeniyle kısıtlanan özgürlüğünü ona geri vermektir. Yoksa amacımız insanı hiç üzülmeyen, hiç kaygılanmayan robotik bir canlıya dönüştürmek değil."

Ruh sağlığı sorunlarını tanımlarken kullanılan dilin önemine değinen Öz, "bozukluk" kavramına mesafeli yaklaştığını belirtti. "Bende bozukluk var" düşüncesinin kişiyi aciz hissettirdiğini belirten Öz, "Cerrah değiliz, elimizde neşterle bir şeyi kesip atamayız. İyileşme, kişinin düşünce yapısını ve olayları yorumlama biçimini değiştirmesiyle başlar. 'Korkma, takma, geçer' gibi cümlelerin tedavide yeri yoktur. Kişi o an gerçekten öleceğini ya da bayılacağını düşünüyorsa ona sadece 'korkma' demek anlamsızdır. Önemli olan düşünce ile gerçeği ayırt etmesini sağlamaktır" diye konuştu.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Uzm. Dr. Öz, psikiyatrik ilaçlarla ilgili toplumdaki "uyuşturur, bağımlılık yapar, kilo aldırır" gibi önyargılara da değindi. Bilimin ve farmakolojinin çok geliştiğini belirten Öz, "Tedavide hedefimiz kişiyi uyuşturmak değil, işlevselliğini artırmaktır. Ancak ilaç tek başına sihirli bir değnek değildir. Yaşam alışkanlıklarını değiştirmek, düşünce biçimlerini düzenlemek ve gerekirse terapi ile süreci desteklemek gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

