Psikoloji Zirvesi'nde Çocuk Hakları Vurgusu - Son Dakika
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Psikoloji Zirvesi'nde Çocuk Hakları Vurgusu

ETÜ Psikoloji Zirvesi, çocuk hakları ve toplum sağlığı konularını ele alan panellerle sona erdi.

04.05.2025 13:40
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Psikoloji Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Psikoloji Zirvesi, "Çocuk hakları ve toplum sağlığı" paneliyle sona erdi.

İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında konuşan ETÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Ekinci, çalışma hayatında çocukların rolüne dikkati çekti.

Ekinci, çocukların farklı işlerde çalışmak zorunda kaldığını belirterek, "Bugün birçok çocuk çalışma yükünü omuzlamakta. Güncel verilere göre yaklaşık 3,5 milyon çocuk, çocukluğunu yaşayamadan fabrikalarda, yol kenarlarında, oto tamirhanelerinde ve tarlalarda çalışmak zorunda. Veriler bize bir şeyler söylüyor ve aynı zamanda alarm veriyor." diye konuştu.

Çocukların istihdam oranlarıyla ilgili verilere yer veren Ekinci, şunları dile getirdi:

"2024 itibarıyla 15-24 yaş grubunda ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin oranı yüzde 35. 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranı yüzde 25. Kayıtlı çocuk işçi sayısı 1 milyon 474 bine ulaşmış durumda. 2013-2024 arasında iş kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 442. 612 bin 814 çocuk zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen okul dışında kalmıştır."

Panelde, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Talip Şener ile Aile ve Sosyal Hizmetler Psikoloğu Fulya Alaybaşı, çocuk hakları ve toplum sağlığı konusuyla ilgili sunum yaptı.

Dün düzenlenen "Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen" temalı panelle başlayan zirve, "Çocuk hakları ve toplum sağlığı" paneliyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Psikoloji Zirvesi'nde Çocuk Hakları Vurgusu - Son Dakika

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