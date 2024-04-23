PTT AŞ, Çizgi Kahramanlar (İbi) konulu anma pulunu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu

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PTT AŞ'nin "Çizgi Kahramanlar (İbi)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Çizgi Kahramanlar (İbi)" konulu 2x20 lira (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile buna ait 60 lira bedelli ilk gün zarfı, 2x40 lira bedelli maksimum kartı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "Ulus PTT Müdürlüğü/ANKARA" adresinde "Çizgi Kahramanlar (İbi) 23.04.2024 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.